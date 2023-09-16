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«Спартак» — «Сочи»: прогноз на матч РПЛ 16 сентября 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Сочи» 16 сентября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Гильермо Абаскаль и Михаил Игнатов («Спартак»).
Фото Global Look Press
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16 сентября «Спартак» и «Сочи» продолжат программу восьмого тура РПЛ. Встреча состоится на «Открытие Банк Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени. Главный арбитр игры — Артем Чистяков. В прямом эфире с 18.55 мск поединок покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
16 сент, 19:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Сочи

Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали фаворитами хозяев: победу «Спартака» оценили котировкой 1.68, это около 57% вероятности. Раздел очков идет за 4.27 (23%). На успех «Сочи» предложили коэффициент 4.87 (20%).

Думаете, что соперники не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на ничью в случае удачного исхода принесет 4270 рублей.

Все пять поединков красно-белых в начале сезона РПЛ пробили «верх» по результативности, однако в двух последних турах парни Гильермо Абаскаля выступили не так ярко — против «Ахмата» (0:0) и «Краснодара» (0:2). Тотал больше 2.5 мяча можно сыграть за 1.69, ТМ 2.5 — за 2.23.

Команды обменялись меткими выстрелами в половине из четырех прошлых столкновений в чемпионате. Вариант «обе забьют» доступен за 1.71, обратный рынок — за 2.12.

Предыдущая разборка «Спартака» и «Сочи» на «Открытие Банк Арене» завершилась разгромом южан (3:0). Индивидуальный тотал москвичей выше двух голов дали за 2.24.

Наиболее возможный итог противостояния, по версии экспертов, — 1:1. Финиш встречи с таким счетом представлен за 7.40.

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Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Сочи»

Красно-белые были самой зажигательной командой на старте сезона, но затем что-то сломалось. Если в Кубке России москвичи еще выдают результативные перфомансы и сочетают их с победами, то в РПЛ в последний месяц все грустно: три поражения от «Урала» «Зенита» и Краснодара" со счетом 3:8 и нулевая ничья с «Ахматом».

На этом этапе «барсы» — идеальный соперник, чтобы вернуть уверенность в своих силах. В нынешнем чемпионате «Сочи» очень слаб на выездах — потерпел три проигрыша с общим итогом 1:8. А еще южане не могут отличиться уже в трех матчах подряд: против «Локомотива» (0:1) с «Оренбургом» (0:3) в премьер-лиге и ЦСКА (0:0) в Кубке России.

Коллектив Гильермо Абаскаля должен очень постараться, чтобы упустить три очка даже в такой ситуации. Но проблемы хозяев у чужих ворот (лишь один мяч в трех прошлых турах) намекают, что разборка вряд ли пробьет «верх» по голам.

Рекомендуемая ставка: «Спартак» выиграет и ТМ 3.5 за 2.44.

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РПЛ
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
3
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
4
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
9
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
10
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 1 : 1
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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