Прогнозы на спорт
Сегодня, 12:15
16 сентября «Спартак» и «Сочи» продолжат программу восьмого тура РПЛ. Встреча состоится на «Открытие Банк Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени. Главный арбитр игры — Артем Чистяков. В прямом эфире с 18.55 мск поединок покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».
Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали фаворитами хозяев: победу «Спартака» оценили котировкой 1.68, это около 57% вероятности. Раздел очков идет за 4.27 (23%). На успех «Сочи» предложили коэффициент 4.87 (20%).
Думаете, что соперники не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на ничью в случае удачного исхода принесет 4270 рублей.
Все пять поединков красно-белых в начале сезона РПЛ пробили «верх» по результативности, однако в двух последних турах парни Гильермо Абаскаля выступили не так ярко — против «Ахмата» (0:0) и «Краснодара» (0:2). Тотал больше 2.5 мяча можно сыграть за 1.69, ТМ 2.5 — за 2.23.
Команды обменялись меткими выстрелами в половине из четырех прошлых столкновений в чемпионате. Вариант «обе забьют» доступен за 1.71, обратный рынок — за 2.12.
Предыдущая разборка «Спартака» и «Сочи» на «Открытие Банк Арене» завершилась разгромом южан (3:0). Индивидуальный тотал москвичей выше двух голов дали за 2.24.
Наиболее возможный итог противостояния, по версии экспертов, — 1:1. Финиш встречи с таким счетом представлен за 7.40.
Красно-белые были самой зажигательной командой на старте сезона, но затем что-то сломалось. Если в Кубке России москвичи еще выдают результативные перфомансы и сочетают их с победами, то в РПЛ в последний месяц все грустно: три поражения от «Урала» «Зенита» и Краснодара" со счетом 3:8 и нулевая ничья с «Ахматом».
На этом этапе «барсы» — идеальный соперник, чтобы вернуть уверенность в своих силах. В нынешнем чемпионате «Сочи» очень слаб на выездах — потерпел три проигрыша с общим итогом 1:8. А еще южане не могут отличиться уже в трех матчах подряд: против «Локомотива» (0:1) с «Оренбургом» (0:3) в премьер-лиге и ЦСКА (0:0) в Кубке России.
Коллектив Гильермо Абаскаля должен очень постараться, чтобы упустить три очка даже в такой ситуации. Но проблемы хозяев у чужих ворот (лишь один мяч в трех прошлых турах) намекают, что разборка вряд ли пробьет «верх» по голам.
Рекомендуемая ставка: «Спартак» выиграет и ТМ 3.5 за 2.44.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
3
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
4
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
9
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
10
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|1 : 1
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -