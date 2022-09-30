30 сентября в очередной игре КХЛ сыграют «Спартак» и «Торпедо». Матч стартует в 19.30 по московскому времени на льду «Мегаспорт», прямую трансляцию покажут телеканал KHL Prime и сайт matchtv.ru. Эфир начнется в 19.20 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ чуть больше верят в хозяев. Поставить на победу «Спартака» в основное время можно за 2.33, это примерно 42% вероятности исхода. Успех гостей оценили в 2.80 (35%), ничью — в 3.70 (23%).

При ставке в 1000 рублей на триумф гостей выплата в случае положительного результата составит 2800 рублей.

Если считаете, что «Торпедо» не проиграет, то возьмите этот вариант за 1.56.

На победу «Спартака» с учетом овертайма и серии буллитов можно поставить за 1.76, на такой же результат у гостей — за 2.07.

Каждая команда забьет две и больше шайбы? Этот вариант идет за 1.97.

Гол на первой минуте оценили в 12.5.

Волевая победа «Спартака» предложена за 5.40, «Торпедо» — за 6.00.

Три наиболее возможных счета выглядят так:

• 2:2 — за 6.90;

• 1:1 — за 9.90;

• 3:3 — за 10.5.