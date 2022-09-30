30 сентября встретятся команды из верхней половины таблицы Западной конференции — «Спартак» примет «Торпедо». Игра начнется в 19.30 по московскому времени на стадионе «Мегаспорт», в прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru и телеканал «KHL Prime». Старт трансляции в 19.20 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ чуть больше верят в хозяев. Поставить на победу «Спартака» можно за 2.33, это примерно 42% вероятности исхода. Триумф гостей в основное время оценили в 2.80 (35%), ничью — в 3.70 (23%).

При ставке в 1000 рублей на гостей выплата в случае успеха составит 2800 рублей.

Если считаете, что «Торпедо» не проиграет, поставьте на это за 1.56.

Либо подстрахуйтесь при помощи нулевой форы: Ф1(0) доступна за 1.74, Ф2(0) — за 2.10.

Эксперты почти не сомневаются в высокой результативности встречи — тотал больше 4.5 шайбы оценили в 1.80.

Вариант «обе забьют — нет» практически исключен — оформить его можно за 5.20.

Наиболее возможный точный счет встречи — 2:2 за 6.90.

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Торпедо»

«Спартак» за две недели сентября потерпел ряд унижений: разгромы от «Автомобилиста» и «Ак Барса», три пропущенных за период шайбы от «Барыса», проигранное в овертайме дерби с ЦСКА. И перекрыть эти досадные события красно-белым нечем.

«Торпедо» тоже раз помучилось — со СКА (0:3), но за тот же период с середины сентября у нижегородцев пять побед, из них в трех матчах команда забивала три и больше шайбы, в том числе «Авангарду» и «Трактору». Разница в классе очевидна.

Рекомендуемая ставка: победа «Торпедо» за 2.07.