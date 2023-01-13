13 января в регулярном чемпионате КХЛ состоится матч между «Спартаком» и «Трактором». Игра пройдет в Москве на «Арене Мегаспорт» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире с 19.15 мск ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime.

У «Спартака» шансов на победу чуть больше, чем у «Трактора», считают аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ. На успех москвичей в основное время можно поставить за 2.30, что приблизительно 43% вероятности исхода. На ничью котировка — 3.80 (23%), на успех челябинцев — 2.90 (34%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет 2900 рублей, а чистая прибыль составит 1900 рублей.

Вариант «Трактор» не проиграет» идет за 1.62. В последних пяти матчах «медведям» дважды удалось сдержать красно-белых.

На тотал больше 4.5 шайбы котировка — 1.82, на ТМ 4.5 — 2.04.

Кто откроет счет в матче? «Спартак» — 1.79, «Трактор» — 2.03, никто — 46.0.

За жирнейшие 13.5 можно взять гол на первой минуте.

На то, что во всех периодах будет заброшено две и более шайбы, коэффициент — 7.10.