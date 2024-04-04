На проход «Спартака» в следующий раунд Кубка России коэффициент — 7.27. До игры с «Зенитом» был 8.00 на победу в турнире

«Спартак» оступился в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России против «Зенита». Прошедшая 3 апреля в Москве встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Санкт-Петербурга.

За сутки до игры на победу москвичей в турнире можно было поставить с коэффициентом 8.00, а на питерцев — за 2.30. Теперь примерно такой же котировкой 7.27 оценен проход красно-белых в следующую стадию турнира. Триумф сине-бело-голубых при этом доступен за 1.11.

Для продолжения борьбы «Спартаку» в ответном матче нужна хотя бы минимальная победа, но за последние 16 лет в Санкт-Петербурге москвичи выиграли всего один раз — 3:2 в РПЛ в 2012 году. На победу команды Абаскаля в предстоящем матче 16 апреля можно поставить за 5.63, на ничью — за 3.99, на выигрыш коллектива Семака — за 1.63.

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