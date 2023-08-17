Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 18:15

«Спартак» — «Зенит»: где смотреть матч РПЛ 20 августа 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Спартак» — «Зенит» 20 августа 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Клаудиньо, Вендел и Мантуан.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

20 августа в центральном матче пятого тура чемпионата России «Спартак» подерется с «Зенитом». Игра пройдет в Москве на «Открытие Банк Арене» и начнется в 19.30 по столичному времени со свистком арбитра Сергея Карасева. В прямом эфире она будет показана на телеканале «Матч ТВ», начало трансляции в 18.30 мск.

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
20 авг, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Зенит

«Спартак» — фаворит предстоящего матча, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. На победу красно-белых выставлен коэффициент 2.47, что примерно 40% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.62 (25%), успех «Зенита» — за 2.83 (35%).

При ставке в 1000 рублей на хозяев в случае их триумфа выплата составит 2470 рублей, а чистая прибыль — 1470 рублей.

Можете подстраховать свой выбор и взять Ф2(0) за 2.05 или Ф1(0) за 1.81.

В семи из 10 последних встреч соперники пробили «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.60, ТМ 2.5 — в 2.42.

Также они часто обмениваются результативными атаками — вариант «обе забьют» также сыграл в семи случаях из 10. На такой исход выставлен коэффициент 1.50, на обратный результат — 2.59.

Игроки &laquo;Тоттенхэма&raquo; в&nbsp;матче против &laquo;Брентфорда&raquo;. «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: «шпоры» провалятся без Кейна

«Спартак» в этом сезоне неизменно забивает во вторых таймах. На гол красно-белых после перерыва можно поставить за 1.56, в обеих 45-минутках — за 3.02.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • ничья 1:1 — за 6.40;

  • 2:1 в пользу одной или другой команды — за 9.00.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
0
Читайте также
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
12
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
13
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
14
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 - : -
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
19.08 17:30
Балтика – Урал
 - : -
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 - : -
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Форвард «Лады» Остап Сафин не отказывался от чешского гражданства
Родион Амиров ушел из жизни в 21 год
«Атлетико» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гомоляко: подписание Джонсона и Ди, вратари «Магнитки»
«Атлетик» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Овечкин: Кубок Стэнли vs Олимпиада, отдаст ли сына в хоккей, «Динамо»
«Севилья» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Шарипзянов оценивает зарплату Ткачева
Роман Ротенберг: хоккей 3х3, банкротство ИИХФ, новая арена СКА
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Владимир Ткачев вернулся в родной клуб
Корбэн Найт покидает «Авангард»
Петр Гуменник: Программа под песню Rammstein
Дэвис и Смолкин: произвольный танец под «Лебединое озеро»
Алина Загитова: Очень личный клип с танцем!
Мичков стал центрфорвардом
Роман Ротенберг отвечает на острые вопросы
Новая хитрость с гражданством
Жизнь «Динамо»: специальный репортаж Шевченко
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Олег Тактаров — Джефф Монсон: прогноз на бой 18 августа 2023 года