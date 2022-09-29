29 сентября «Спартак» и «Зенит» сыграют уже третий раз за сезон — на этот раз в Кубке России. Матч начнется в 20.30 по московскому времени на стадионе «Открытие Банк Арена», в прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 19.30 мск. Главный арбитр встречи — Виталий Мешков.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ больше верят в гостей. Поставить на «Зенит» можно за 1.86, это примерно 53% вероятности исхода. Победа «Спартака» предложена за 4.00 (25%), ничья — за 4.20 (22%).

При ставке в 1000 рублей на успех хозяев в случае позитивного результата выплата составит 4000 рублей.

Если считаете, что красно-белые в этот раз все же не уступят в родных стенах, оформите этот вариант за 2.00.

Или подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 2.90, Ф2(0) — за 1.44.

Эксперты не сомневаются в том, что пройдет голевой «верх». Тотал больше 2.5 мяча оценили в скромные 1.62, в то время как обратный исход — в 2.38.

Вариант «обе забьют» тоже почти железный, взять его можно с котировкой 1.58.

От кого ждем голов? Александр Соболев имеет лучшие шансы отличиться у «Спартака» (3.30), с ним в компании Квинси Промес (3.50). У «Зенита» голеадоров больше — Иван Сергеев и Матео Кассьерра (2.70), Андрей Мостовой (3.00) и Малком (3.30).

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 7.50.

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Зенит»

Главный вопрос, от которого зависит очень многое: какими составами команды выйдут на игру? С одной стороны, расписание получилось не очень удобным — сборники не отдохнут, отправятся на Кубок, а впереди еще тур на выходных. С другой стороны, матч принципиальнейший, а значит, тренеры могут выставить основных игроков.

Если так, то игра получится огненная. Абаскалю везет — потенциально он может встретиться с «Зенитом» пять раз в этом сезоне, и если испанец действительно умен, то исправит ошибки предыдущих игр. Двух прошедших вполне достаточно, чтобы сделать нужные выводы. А возможная ротация у «Зенита» добавит шансов не проиграть дома.

Рекомендуемая ставка: 1Х за 2.00.