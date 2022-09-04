Главное событие восьмого тура РПЛ — схватка «Зенита» и «Спартака» в Москве. Матч пройдет 4 сентября на «Открытие Банк Арене», стартовый свисток арбитра Павла Кукуяна прозвучит в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию дерби покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер» начиная с 19.00 мск.

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, у красно-белых немного шансов на победу: коэффициент на успех «Спартака» — 3.90, что составляет примерно 24% вероятности. Такая же котировка предложена на ничью. Выигрыш «Зенита» идет за 1.96 (52%).

У «Зенита» под вопросом участие вратаря Даниила Одоевского — он пропустил из-за повреждения два последних матча. Зато восстановился Далер Кузяев, который повредил связки колена во втором матче сезона против «Крыльев Советов». Полузащитник впервые появился на поле после повреждения на прошлой неделе в игре с «Уралом» и даже отдал голевую передачу. Также наконец доступен Клаудиньо — он начнет матч на скамейке запасных.

У москвичей есть одна серьезная потеря: Виктор Мозес начал сезон с двух голов в первых двух матчах, но в четвертом туре повредил ахилл и вылетел до конца года. Правда, красно-белые уже привыкли справляться без нигерийца и набрали неплохой ход: выиграли три из четырех матчей.

Также спартаковцы мощно усилились под конец трансферного окна: привезли в Россию экс-игрока «Интера», «Лацио» и «Монако» Кейта Бальде. Возможно, нападающий появится на поле уже в игре с «Зенитом».

Ждете, что новичок поможет «Спартаку»? Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола можно взять за 2.80, ИТМ1 (1.5) — за 1.44. Эти рынки на «Зенит» предложены с котировками 1.83 и 1.98 соответственно.

Составы команд на матч «Спартак» — «Зенит» 4 сентября 2022 года

«Спартак»: Максименко — Чернов, Джикия, Литвинов, Денисов — Игнатов, Хлусевич, Зобнин, Мартинс Перейра — Промес, Соболев

«Зенит»: Кержаков — Сантос, Ловрен, Родригао, Караваев — Барриос, Вендел, Кузяев, Мостовой — Малком, Кассьерра.

Три самых вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 7.00;

• победа гостей 1:0 — за 8.00;

• успех «Зенита» 2:1 — за 8.10.