19 февраля в 23-м туре серии А «Ювентус» на выезде сразится со «Специей». Встреча состоится на стадионе «Альберто Пикко» и начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 19.55 мск. Главным арбитром назначен Федерико ла Пенна.

Букмекеры считают «Ювентус» фаворитом встречи. На победу туринского клуба можно поставить с коэффициентом 1.69, вероятность такого исхода — примерно 60%. Ничья доступна за 3.70 (27%), успех «Специи» — за 6.00 (13%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их триумфа принесет выплату в 6000 рублей.

«Ювентус» выиграл у «Специи» пять последних матчей. На то, что хозяева наконец прервут неудачную серию и хотя бы не проиграют, котировка — 2.25.

Тотал больше 2.5 мяча предложено взять за 2.22, ТМ 2.5 — за 1.71.

Туринцы обменялись голами с соперником только в одной из пяти последних встреч во всех турнирах. На вариант «обе забьют» коэффициент — 2.22, на «обе забьют — нет» — 1.66.

Забьет ли Элдор Шомуродов первый мяч за «Специю»? Эксперты считают, что шансы малы и оценили их котировкой — 5.00. Самый вероятный автор гола в составах обеих команд — Мойзе Кин (3.00).

Наиболее вероятный точный счет — 1:0 в пользу «Ювентуса» за 5.30.