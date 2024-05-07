Кто фаворит чемпионской гонки в РПЛ? «Зенит» снова лидер, но «Краснодар» и «Динамо» совсем рядом

Прогнозы на спорт
Сегодня, 10:15
После ничьей «Зенита» с «Факелом» (1:1) ситуация в битве за титул максимально запуталась: клуб из Санкт-Петербурга лидирует в таблице, но «Краснодар» и «Динамо» отстают всего на один балл.
Считаем расклады в чемпионской гонке за три тура до финиша.
Специалисты назвали команду Сергея Семака главным фаворитом решающего отрезка сезона премьер-лиги. Сине-бело-голубые не расставались с золотом пять лет подряд, а их победа в нынешней кампании доступна за 1.48.
Хотя календарь петербуржцев не назовешь простым: между матчами с ЦСКА и «Ростовом», которые пройдут на «Газпром Арене», Клаудиньо и компания слетают в Грозный в гости к «Ахмату». Плюс у «Зенита» будет ответный финальный матч Кубка России на этапе Пути РПЛ против армейцев, который хоть и пройдет дома, но тоже отнимет немало сил.
На то, что питерцы впервые при Семаке упустят титул, предложили котировку 2.65.
Букмекеры считают москвичей вторыми претендентами на чемпионство после «Зенита» — успех парней Марцела Лички можно взять за 4.00. Обратный рынок идет за 1.25.
Бело-голубые выиграли в пяти турах подряд и вернулись в гонку за золото. В оставшихся матчах динамовцы встретятся с «Балтикой» в Калининграде, примут «Крылья Советов» на «ВТБ Арене», а закроют сезон выездом к конкуренту — «Краснодару».
Шансы «быков» на титул считаются наименее предпочтительными — первое для клуба Сергея Галицкого чемпионство оценили в 5.50. Альтернативный вариант дали за 1.15.
Южане могли возглавить таблицу по итогам 27-го тура, но неожиданно влетели «Ахмату» (0:1) на своем поле. Дальше команда Мурада Мусаева навестит «Спартак», который после увольнения Гильермо Абаскаля еще не проигрывал. После чего пробьет еще один выезд — к борющемуся за выживание «Сочи». Домашним поединком с «Динамо» краснодарцы закончат кампанию.
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