Кто фаворит чемпионской гонки в РПЛ? «Зенит» снова лидер, но «Краснодар» и «Динамо» совсем рядом

Ставки и коэффициенты на победителя РПЛ в сезоне-2023/24

После ничьей «Зенита» с «Факелом» (1:1) ситуация в битве за титул максимально запуталась: клуб из Санкт-Петербурга лидирует в таблице, но «Краснодар» и «Динамо» отстают всего на один балл.

Считаем расклады в чемпионской гонке за три тура до финиша.

«Зенит»

Специалисты назвали команду Сергея Семака главным фаворитом решающего отрезка сезона премьер-лиги. Сине-бело-голубые не расставались с золотом пять лет подряд, а их победа в нынешней кампании доступна за 1.48.

Хотя календарь петербуржцев не назовешь простым: между матчами с ЦСКА и «Ростовом», которые пройдут на «Газпром Арене», Клаудиньо и компания слетают в Грозный в гости к «Ахмату». Плюс у «Зенита» будет ответный финальный матч Кубка России на этапе Пути РПЛ против армейцев, который хоть и пройдет дома, но тоже отнимет немало сил.

На то, что питерцы впервые при Семаке упустят титул, предложили котировку 2.65.

Сергей Семак («Зенит»). Фото Getty Images

«Динамо»

Букмекеры считают москвичей вторыми претендентами на чемпионство после «Зенита» — успех парней Марцела Лички можно взять за 4.00. Обратный рынок идет за 1.25.

Бело-голубые выиграли в пяти турах подряд и вернулись в гонку за золото. В оставшихся матчах динамовцы встретятся с «Балтикой» в Калининграде, примут «Крылья Советов» на «ВТБ Арене», а закроют сезон выездом к конкуренту — «Краснодару».

«Краснодар»

Шансы «быков» на титул считаются наименее предпочтительными — первое для клуба Сергея Галицкого чемпионство оценили в 5.50. Альтернативный вариант дали за 1.15.

Южане могли возглавить таблицу по итогам 27-го тура, но неожиданно влетели «Ахмату» (0:1) на своем поле. Дальше команда Мурада Мусаева навестит «Спартак», который после увольнения Гильермо Абаскаля еще не проигрывал. После чего пробьет еще один выезд — к борющемуся за выживание «Сочи». Домашним поединком с «Динамо» краснодарцы закончат кампанию.

Забери фрибет 3 000 рублей для новых игроков — ставь на Лигу чемпионов, РПЛ и другие футбольные турниры с Winline!