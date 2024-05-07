Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 10:15

Кто фаворит чемпионской гонки в РПЛ? «Зенит» снова лидер, но «Краснодар» и «Динамо» совсем рядом

Ставки и коэффициенты на победителя РПЛ в сезоне-2023/24
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
ФК «Зенит».
Фото Getty Images
Сергей Семак («Зенит»).
Фото Getty Images
1/2
Telegram Дзен

После ничьей «Зенита» с «Факелом» (1:1) ситуация в битве за титул максимально запуталась: клуб из Санкт-Петербурга лидирует в таблице, но «Краснодар» и «Динамо» отстают всего на один балл.

Считаем расклады в чемпионской гонке за три тура до финиша.

Клаудиньо. Выбери своего Winline Героя РПЛ-2023/24!

«Зенит»

Специалисты назвали команду Сергея Семака главным фаворитом решающего отрезка сезона премьер-лиги. Сине-бело-голубые не расставались с золотом пять лет подряд, а их победа в нынешней кампании доступна за 1.48.

Хотя календарь петербуржцев не назовешь простым: между матчами с ЦСКА и «Ростовом», которые пройдут на «Газпром Арене», Клаудиньо и компания слетают в Грозный в гости к «Ахмату». Плюс у «Зенита» будет ответный финальный матч Кубка России на этапе Пути РПЛ против армейцев, который хоть и пройдет дома, но тоже отнимет немало сил.

На то, что питерцы впервые при Семаке упустят титул, предложили котировку 2.65.

Сергей Семак («Зенит»).
Фото Getty Images

«Динамо»

Букмекеры считают москвичей вторыми претендентами на чемпионство после «Зенита» — успех парней Марцела Лички можно взять за 4.00. Обратный рынок идет за 1.25.

Бело-голубые выиграли в пяти турах подряд и вернулись в гонку за золото. В оставшихся матчах динамовцы встретятся с «Балтикой» в Калининграде, примут «Крылья Советов» на «ВТБ Арене», а закроют сезон выездом к конкуренту — «Краснодару».

«Краснодар»

Шансы «быков» на титул считаются наименее предпочтительными — первое для клуба Сергея Галицкого чемпионство оценили в 5.50. Альтернативный вариант дали за 1.15.

Южане могли возглавить таблицу по итогам 27-го тура, но неожиданно влетели «Ахмату» (0:1) на своем поле. Дальше команда Мурада Мусаева навестит «Спартак», который после увольнения Гильермо Абаскаля еще не проигрывал. После чего пробьет еще один выезд — к борющемуся за выживание «Сочи». Домашним поединком с «Динамо» краснодарцы закончат кампанию.

Забери фрибет 3 000 рублей для новых игроков — ставь на Лигу чемпионов, РПЛ и другие футбольные турниры с Winline!

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО "Управляющая компания НКС". ИНН: 7714707736

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
Обсудить
Читайте также
Журналистку Кеворкову доставили в СК после обысков
Гол на 16-й секунде, ВАР на стороне Екатеринбурга и спасение на последней минуте! Что случилось в матче «Урал» - «Балтика»
Армия РФ начала подготовку к учениям с применением нестратегического ядерного оружия
Источник назвал причины обыска у журналистки Кеворковой
Популярное видео
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Автомобилист» оставляет старых игроков
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 1
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
«Спартак» не отпускает своих игроков
Сборная начала турне по городам и переворот в «Торпедо»
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Три клуба КХЛ сменили главных тренеров
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Виннипег» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«ПСЖ» — «Боруссия»: парижане прихлопнут дортмундцев и выйдут в финал