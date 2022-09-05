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Прогнозы на спорт

5 сентября, 19:15

Экспресс на ЛЧ с коэффициентом 2.70: «Шахтер» и «Копенгаген» падут от немецких грандов

Артем Белинин
Джуд Беллингем.
Фото Global Look Press

6 сентября в первом туре группового этапа Лиги чемпионов свои матчи проведут немецкие команды — «Боруссия» и «РБ Лейпциг». «Спорт-Экспресс» представляет экспресс на игры команд с общим коэффициентом 2.70.

«Боруссия» — «Копенгаген» (6 сентября, 19.45 мск)

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не верят в чемпиона Дании. Поставить на его успех можно за солидные 7.90, это примерно 12% вероятности. «Боруссия» — крепкий фаворит, ее победу оценили в 1.35 (75%). Ничья предложена за 5.90 (13%).

Лига чемпионов. Группа G
06 сент, 19:45. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
3:0
Копенгаген

Очевидно, что «Боруссия» в группе G поведет борьбу за второе место — когда в соперниках «Сити», иначе и быть не может. «Севилья» пока слабая, но рано или поздно придет в себя — соперничество будет непростым. Единственный, кто не представляет турнирной угрозы, — датский клуб, и вот на нем нужно заработать максимум очков. И не только набрать шесть из шести, но и сделать солидную разницу. Вероятно, этим «шмели» и займутся. Однако не стоит забывать: «Копенгаген» — не случайный «пассажир», клуб прошел жернова квалификаций. Добавить к этому знаменитую нестабильную игру немцев в обороне, и можно ожидать вариант «обе забьют» за 1.70.

«РБ Лейпциг» — «Шахтер» (6 сентября, 20.00 мск)

Как и в случае с предыдущим матчем, букмекер уверен в победе немецкого клуба. Только на победу «Лейпцига» в сравнении с его соперником перевес десятикратный — успех хозяев идет за 1.23, это примерно 80% вероятности. А вот у «Шахтера» шансы минимальные — котировка 12.5 (8%). Ничья оценена в 7.00 (12%).

Лига чемпионов. Группа F
06 сент, 22:00. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
1:4
Шахтер Д

У экс-тренера «Спартака» отличные шансы стартовать в Лиге чемпионов с победы. И дело не в форме «Лейпцига». К ней как раз есть вопросы — в последних пяти играх у немцев лишь две победы (пусть и с общим счетом 10:0). Здесь к триумфу обязывают обстоятельства и класс.

По аналогии с «Дортмундом» команда Тедеско претендует лишь на вторую строчку (первая — за «Реалом»). «Селтик» может создать проблемы, и чтобы их избежать нужно максимально жестко разбираться со слабейшим в группе. Это как раз про «Шахтер». Команда растренирована и лишена легионеров — «Лейпциг» должен легко победить с форой. Например, Ф1(-1.5) за 1.59.

Эрлинг Холанн (&laquo;Манчестер Сити&raquo;). «Севилья» — «Манчестер Сити»: испанцам не остановить Холанна?

«Боруссия» — «Копенгаген», «обе забьют» за 1.70;

«Лейпциг» — «Шахтер», Ф1(-1.5) за 1.59.

Итоговый коэффициент: 1.70 х 1.59 = 2.70.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Копенгаген
ФК Лейпциг
ФК Шахтер (Донецк)
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