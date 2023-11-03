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Стефанос Циципас — Карен Хачанов: россиянин не пустит грека в полуфинал без борьбы

Прогноз на матч ATP Париж Стефанос Циципас — Карен Хачанов 3 ноября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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3 ноября россиянин Карен Хачанов в четвертьфинале парижского «мастерса» сыграет с греком Стефаносом Циципасом. Встреча начнется не ранее 17.20 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Счет личного противостояния — 6:1 в пользу Стефа.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Хачанова аутсайдером предстоящего матча. На его победу можно поставить с коэффициентом 2.41, что приблизительно 37% вероятности исхода. Успех Циципаса предложен за 1.59 (63%).

Если Карен выиграет хотя бы один сет, сработает котировка 1.50. Если он заберет встречу со счетом 2:0, тогда 4.00.

При этом эксперты предполагают, что встреча, наоборот, завершится в двух сетах в пользу Циципаса. На этот результат коэффициент — 2.44.

Тотал больше 23.5 гейма идет за 1.91, ТМ 23.5 — за 1.92.

Триумф Хачанова с форой (+2.5) гейма оценен в 1.84. При этом выигрыш Циципаса с гандикапом (-2.5) доступен за 1.99.

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Прогноз и ставка на матч Стефанос Циципас — Карен Хачанов

Хачанов с Циципасом встречались в этом сезоне в Майами, и в том матче Карен достаточно уверенно закрыл соперника со счетом 7:6, 6:4. Это была его дебютная победа над Стефаносом после шести поражений кряду.

Новый раунд противостояния пройдет на более медленном парижском харде, который больше подходит греку, но он находится сейчас не в лучшей форме. Впрочем, россиянин тоже далеко не на пике, но за счет плотной подачи способен доставить сопернику проблемы.

Рекомендуемая ставка: ТБ 22.5 гейма за 1.62.

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