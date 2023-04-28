28 апреля российский № 2 Андрей Рублев во втором круге «мастерса» в Мадриде сыграет против трехкратного победителя ТБШ швейцарца Стэна Вавринки. Игра начнется не ранее 14.00 по московскому времени. В России она показана не будет. Вавринка ведет в личном противостоянии — 2:1.

Правда, букмекеры считают Рублева безусловным фаворитом предстоящей встречи. На победу российского теннисиста можно поставить с коэффициентом 1.26, что приблизительно 79% вероятности исхода. А вот успех Вавринки котируется за 3.78 (21%).

Ставка в 1000 рублей на швейцарца может принести 3780 рублей в случае его выхода в третий круг.

Эксперты убеждены, что Рублев закроет соперника в двух сетах, как это было в 2019-м в Цинциннати. Такой вариант оценен в 1.81.

На успех Вавринки с форой (+4.5) гейма котировка — 1.62. Такое условие применимо к Стэну прошло в трех очных матчах теннисистов.

При этом на успех швейцарца хотя бы в одной партии цифры достаточно большие — 1.93.

Тотал больше 21.5 гейма идет за 1.80, ТМ 21.5 — за 2.00.

Прогноз и ставка на матч Стэн Вавринка — Андрей Рублев

Вавринка уже три года не показывает серьезных результатов, и на грунте в частности. С 2020-го в турнирах ATP на песке он ни разу не выиграл больше двух матчей подряд и всего дважды — два в ряд. На прошлой неделе Стэн невообразимым образом уступил в Баня-Луке юному французу Люке ван Ашу, а в Мадриде стартовал с тяжелого успеха над Максимом Кресси.

Рублев находится в отличной форме: выиграл в Монте-Карло первый титул категории 1000, а затем добрался до финала в Боснии и Герцеговине, где в трех партиях проиграл Душану Лайовичу. С недавних пор Андрей работает с тренером-психологом, и это ему сильно помогает — есть ощущение, что даже теннисные легенды не смогут сломать его морально. Ну а физически россиянин значительно лучше 38-летнего швейцарца.

Рекомендуемая ставка: победа Рублева с форой (-3.5) гейма за 1.70.