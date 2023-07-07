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Стэн Вавринка — Новак Джокович: прогноз на матч Уимблдона 7 июля 2023 года

Прогноз на матч Уимблдона Стэн Вавринка — Новак Джокович 7 июля 2023 года
Евгений Коростелев
Новак Джокович.
Фото Global Look Press
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7 июля на Уимблдоне состоится легендарное противостояние — Стэн Вавринка сыграет с Новаком Джоковичем. Матч 3-кратного и 23-кратного победителей турниров «Большого шлема» за выход в четвертый круг начнется не ранее 18.45 по московскому времени. В России этот и другие матчи Уимблдона не показывают. Счет личных встреч — 22:6 в пользу серба.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Джоковича безоговорочным фаворитом матча. На его победу можно поставить с очень маленьким коэффициентом 1.02, это приблизительно 98% вероятности исхода. Выход Вавринки в четвертый раунд предложен за 15.0 (2%).

Тотал больше 30.5 гейма доступен за 1.92, ТМ 30.5 — за 1.91. Но есть и другие варианты:

  • ТБ 31.5 — за 2.14, ТМ 31.5 — 1.71;

  • ТБ 33.5 — за 2.56, ТМ 33.5 — 1.48.

Если предполагаете, что Вавринка окажет сопротивление Новаку, возьмите Ф1(+8.5) за 1.70. Обратное условие Ф2(-8.5) — за 2.18.

Счет 3:0 в пользу серба доступен за 1.31. При этом на победу швейцарца хотя бы в одной партии предложен коэффициент 2.90.

Тай-брейк доступен за 2.11, а его отсутствие — за 1.66.

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Прогноз и ставка на матч Стэн Вавринка — Новак Джокович

Джокович идет на сумасшедшей серии из 30 побед на Уимблдоне, которая стартовала еще в 2018 году. С того момента Новак в принципе непобедим на траве — он не уступил ни в одном официальном матче. На турнире в этом году он прошел два круга, не отдав ни сета, но при этом от него не веяло тотальным доминированием. Например, грунтовик Качин взял у него 12 геймов, Томпсон — 14.

Вавринка никогда не выделялся на быстром зеленом покрытии. Собственно, Уимблдон — единственный турнир «Большого шлема», который ему так и не покорился. И судя по результатам предыдущих лет, вряд ли покорится. Однако не набравшего лучшие кондиции серба Стэн способен хотя бы немного притормозить.

Рекомендуемая ставка: Ф1(+8.5) за 1.70.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Уимблдон
Новак Джокович
Стэн Вавринка
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