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Прогнозы на спорт

12 декабря, 19:15

Суперкомпьютер предсказал победителя ЧМ: какие шансы у Месси на долгожданный титул?

Артемий Кутейников
Лионель Месси в сборной Аргентины по футболу.
Фото Global Look Press
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На чемпионате мира в Катаре осталось провести лишь четыре матча — два полуфинала, финал и игру за третье место. На победу в турнире претендуют четыре команды — Аргентина, Франция, Хорватия и Марокко. Французы и хорваты встречались в финале прошлого чемпионата мира, тогда «Трехцветные» выиграли (4:2).

Оливье Жиру. Месси и Жиру в сражении с Мбаппе. Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ?

Суперкомпьютер оценил вероятность победы каждой сборной в Катаре: наивысшие шансы забрать титул чемпиона мира у Аргентины — 37%. Букмекерская компания БЕТСИТИ на успех «Альбиселесте» предлагает коэффициент 2.70. Команда Лео Месси на этом турнире проиграла только в первом матче, а все остальные выиграла. 13 декабря южноамериканцы в полуфинале встретятся с Хорватией — финалистом прошлого ЧМ.

Второй фаворит, по мнению суперкомпьютера, — Франция. Вероятность второго подряд чемпионства «Трехцветных» — 35%. Команда Дидье Дешама в полуфинале 14 декабря сыграет с Марокко. Французы тоже потерпели одно поражение на групповом этапе, но выиграли все остальные встречи. Два лучших бомбардира чемпионата мира Оливье Жиру и Килиан Мбаппе выступают именно за Францию. Поставить на победу сборной можно с котировкой 2.10.

Шанс на чемпионство Хорватии суперкомпьютер оценил в 16%. «Шашечные» обе стадии плей-офф прошли в серии пенальти: обыграли Японию и Бразилию. На турнире 2018 года команда Златко Далича дошла до финала, где уступила Франции, в Катаре такой состав финалистов может повториться. Рынок на первое в истории чемпионство хорватов можно взять за 8.50.

Килиан Мбаппе (сборная Франции). Суперкомпьютер предсказал результаты полуфиналов ЧМ: какие шансы у Месси и Мбаппе выйти в финал?

Наименьшие шансы на чемпионство у сборной Марокко: суперкомпьютер дал на этот исход лишь 13%. При этом «Атласские львы» в Катаре выиграли группу с Бельгией и Хорватией, а в плей-офф прошли Испанию и Португалию. Ставка на победу марокканцев предложена с котировкой 11.0.

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Суперкомпьютер предсказал результаты полуфиналов ЧМ: какие шансы у Месси и Мбаппе выйти в финал?

Аргентина — Хорватия: прогноз на матч чемпионата мира 13 декабря 2022 года