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Прогнозы на спорт

12 декабря, 17:15

Суперкомпьютер предсказал результаты полуфиналов ЧМ: какие шансы у Месси и Мбаппе выйти в финал?

Прогноз суперкомпьютера на полуфиналы чемпионата мира в Катаре.
Артемий Кутейников
Килиан Мбаппе (сборная Франции).
Фото Global Look Press
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Чемпионат мира в Катаре близится к завершению: 13 декабря на турнире пройдет первый полуфинал между Аргентиной и финалистом прошлого ЧМ Хорватией. На следующий день за место в финале поборются Франция и Марокко.

Аргентина и Хорватия встретятся 13 декабря на Национальном стадионе в Лусаиле, стартовый свисток итальянца Даниэле Орсато прозвучит в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru, телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Старт трансляции в 21.45 мск.

Чемпионат мира. 1/2 финала
13 дек, 22:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Аргентина
Хорватия

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают южноамериканцев фаворитами матча: на победу Аргентины в основное время можно поставить с коэффициентом 1.81, вероятность — приблизительно 54%. Успех Хорватии идет за 5.60 (17%), на ничью доступна меньшая котировка 3.40 (29%).

Суперкомпьютер тоже считает, что у «Альбиселесте» гораздо больше шансов на выход в финал. Вероятность прохода аргентинцев — 64%, хорватов — 36%. Поставить на проход команды Лео Месси в финал можно за 1.37, Луки Модрича — за 3.38.

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14 декабря на стадионе «Эль-Байт» встретятся Франция и Марокко. Игра тоже начнется в 22.00 по московскому времени, прямой эфир покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 21.45 мск.

Чемпионат мира. 1/2 финала
14 дек, 22:00. Al Bayt Stadium (Эль-Хаур)
Франция
Марокко

По мнению аналитиков, французы — огромные фавориты матча: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.53, что составляет примерно 65% вероятности. Успех марокканцев идёт с котировкой 8.20 (10%), ничья доступна за 4.00 (25%).

Суперкомпьютер оценивает шансы «Трёхцветных» значительно выше: вероятность выхода команды Дидье Дешама в финал — 66%, «Атласских львов» — 34%. Поставить на выход Франции в финал можно с котировкой 1.25, этот рынок на Марокко предложен за 4.40.

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Расписание полуфиналов чемпионата мира: когда Месси грохнет Хорватию, а Мбаппе — Марокко

Суперкомпьютер предсказал победителя ЧМ: какие шансы у Месси на долгожданный титул?