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Прогнозы на спорт

Сегодня, 13:15

Суперкомпьютер выбрал фаворита финала ЧМ: какие шансы у Месси на победу?

Прогноз суперкомпьютера на финал чемпионата мира в Катаре.
Артемий Кутейников
Лионель Месси и Хулиан Альварес в матче против Хорватии.
Фото Global Look Press
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18 ноября в Катаре пройдет финал чемпионата мира по футболу, в котором встретятся сборные Аргентины и Франции. Игра состоится на Национальном стадионе в Лусаиле, стартовый свисток поляка Шимона Марчиняка прозвучит в 18.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер». Эфир начнется в 17.45 мск.

Чемпионат мира. Финал
18 дек, 18:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Аргентина
Франция

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не выявили фаворита решающего матча турнира: поставить на победу любой из команд в основное время можно с коэффициентом 2.80, что составляет приблизительно 35% вероятности. На ничью предложена чуть большая котировка 3.20 (30%).

Ждете, что команды не определят победителя в основное время? Ставка на ничью при благополучном результате принесет 3200 рублей.

При этом коэффициенты не победу сборных с учетом дополнительного времени и пенальти немного различаются. Этот рынок на Аргентину доступен за 1.96, на Францию — за 1.94.

Суперкомпьютер правильно угадал исход полуфиналов — посчитал Аргентину и Францию фаворитами 1/2 финала. В решающем матче чемпионата мира в Катаре суперкомпьютер чуть выше оценил шансы «Альбиселесте» — шанс на триумф команды Лионеля Месси оценен с вероятностью 53%. На второе подряд чемпионство «Трехцветных» суперкомпьютер дает 47% вероятности.

Лионель Месси. Месси к финалу настиг Мбаппе. Выиграет ли Лео «Золотую бутсу» ЧМ?

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи отражают примерно равные шансы команд на победу в турнире:

• ничья 1:1 идет за 5.90;

• победа Франции 1:0 — за 6.60;

• успех Аргентины с таким же счетом — за те же 6.60.

Также на матч доступен широкий выбор комбинированных ставок. Например, рынок на победу Франции в основное время и тотал больше 2.5 мяча можно оформить с солидной котировкой 5.20.

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