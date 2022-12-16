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Сегодня, 15:15

Суперкомпьютер выбрал фаворита матча за третье место ЧМ: Модрич и Ливакович сломят Марокко?

Прогноз суперкомпьютера на матч за третье место чемпионата мира в Катаре.
Артемий Кутейников
Доминик Ливакович в матче против Аргентины.
Фото Global Look Press
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17 ноября в Катаре пройдет матч за третье место чемпионата мира по футболу, в котором встретятся сборные Хорватии и Марокко. Игра состоится на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе, стартовый свисток катарца Абдулрахмана Аль-Джассима прозвучит в 18.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер». Эфир начнется в 17.45 мск.

Чемпионат мира. Матч за 3-е место
17 дек, 18:00. Khalifa International Stadium (Доха)
Хорватия
Марокко

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение команде Златко Далича: поставить на успех Хорватии в основное время можно с коэффициентом 2.36, что составляет примерно 41% вероятности. Победа «Атласских львов» доступна с котировкой 3.20 (31%), ничья идет за чуть большие 3.50 (28%).

Ждете победу фаворита в основное время? Ставка в 1000 рублей на триумф Хорватии в случае выигрыша принесет 2360 рублей.

Победа хорватов с учетом дополнительного времени и пенальти предложена за 1.74, этот рынок на Марокко можно взять за 2.22.

Суперкомпьютер правильно рассчитал шансы команд на выход в финал: выбрал Аргентину и Францию, которые в итоге и прошли в решающий матч. В игре за третье место суперкомпьютер считает фаворитами европейцев, которые на прошлом чемпионате мира заняли вторую строчку. Вероятность победы хорватов оценена в 53%. Шанс на успех марокканцев оценен в 47%.

Лука Модрич в&nbsp;матче против Аргентины. Хорватия — Марокко: Модрич и Ливакович оставят Марокко без медалей

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают преимущество финалистов прошлого чемпионата мира:

• ничья 1:1 идет за 6.40;

• победа Хорватии 1:0 — за 7.70;

• ее же успех 2:1 — за 8.80.

Также на матч предложен интересный выбор комбинированных ставок. Например, рынок на победу «Шашечных» и тотал больше 2.5 гола можно оформить за 3.60.

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Суперкомпьютер выбрал фаворита финала ЧМ: какие шансы у Месси на победу?