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Сурикова рассказала о совместных проектах с ДоброFON на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт»

Эрика Сурикова.
Фото Фотобанк Росконгресс
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2 октября в рамках форума «Азартные игры: отчисления на спорт» состоялась сессия «Спорт и букмекеры: помогаем обществу вместе». Ее участники обсудили вопросы, касающиеся взаимодействия легальных букмекеров и спортивных федераций, а также реализацию совместных благотворительных и социальных проектов.

Форум &laquo;Азартные игры: отчисления на&nbsp;спорт&raquo;. На форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» обсудили возможности развития массового спорта с участием букмекеров

В ходе сессии заместитель генерального секретаря РФС Эрика Сурикова подчеркнула, что почти все крупные легальные букмекеры имеют собственные благотворительные программы. По ее словам, взаимодействие с РФС дает букмекерам возможность заявить о своих социальных инициативах на широкую аудиторию и добиться большей вовлеченности.

В качестве примера была приведена благотворительная программа ДоброFON компании FONBET, с которой РФС проводит совместные проекты.

«В рамках проекта «Важен каждый» наши партнеры умножают количество зрителей на стадионе на различных этапах FONBET Кубка России на 100, 200 или 300, а затем получившуюся сумму направляют в различные благотворительные фонды и медицинские учреждения», — поделилась Эрика Сурикова.

Валентин Голованов и&nbsp;Роман Костомаров. FONBET поддержал создание российского спортивного фонда

Еще один проект — «Футбол помогает» РФС запустил совместно с ДоброFON и поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт». Его цель — обратить внимание общественности на проблему пропавших людей. В сезоне-2023/24 акция прошла на 10 матчах FONBET Кубка России: футболисты выходили на поле с фотографиями пропавших людей, а их ориентировки транслировались на экранах стадионов. Всего, по словам Суриковой, было показано свыше 500 ориентировок на пропавших людей, благодаря чему удалось отыскать 10 человек.

Ранее сообщалось, что ДоброFON окажет адресную помощь 90 детским футбольным командам из регионов — их выберут футбольные клубы, которые идут по Пути регионов FONBET Кубка России-2024/25.

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