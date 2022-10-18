19 октября в регулярном чемпионате НХЛ состоится матч между «Тампа-Бэй» и «Филадельфией». Он пройдет в Тампе на «Амали Арене» и начнется в 2.00 по московскому времени. В России его посмотреть не получится.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение команде Никиты Кучерова. На победу «Тампы» в основное время можно поставить с коэффициентом 1.61, что приблизительно 62% вероятности. Успех «Филадельфии» идет за 4.50 (22%), ничья — за 5.00 (16%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат можно выиграть 5000 рублей.

Если вы считаете, что гости не проиграют по итогам 60 минут чистого времени, возьмите Х2 за 2.32.

Тотал больше 5.5 шайбы предложено оформить за 1.66, ТМ 5.5 — за 2.27.

Эксперты не сомневаются, что победителем встречи с учетом овертайма и серии буллитов выйдет «Тампа». Коэффициент на «Лайтнинг» — 1.34. На «Филу» — 3.40.

Что до личной статистики, то гол Кучерова идет за 2.00, Сергачева — за 5.50, Проворова — тоже за 5.50.

На заброшенную в равных составах шайбу котировка скромная — всего 1.25. В большинстве — 3.20, в меньшинстве — 30.0.

Прогноз и ставка на матч «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Филадельфия Флайерз»

«Тампа» не очень удачно начала сезон — проиграла две встречи из трех. У «Филадельфии» ситуация обратная — две победы при одном поражении. При этом стоит отметить, что матчи обеих команд получались довольно результативными: в играх «Флайерз» дважды было заброшено по семь шайб и еще раз — пять, у «Лайтнинг» — восемь, семь и четыре.

Личные встречи тоже выходят горячими: в семи из 10 последних было забито больше 5.5 гола. Этот вариант и стоит попробовать.

Рекомендуемая ставка: ТБ 5.5 за 1.66.