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«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: прогноз на матч НХЛ 31 марта 2023 года

Прогноз на матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Вашингтон» 31 марта 2023 года
Артемий Кутейников
Игроки «Вашингтона» в матче с «Айлендерс».
Фото Твиттер «Вашингтон Кэпиталз», Twitter
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31 марта в матче регулярного чемпионата НХЛ сойдутся команды Восточной конференции — «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Вашингтон Кэпиталс». Игра пройдет на льду «Амали-Арены» и начнется в 02.00 по московскому времени. В России нет легальных трансляций НХЛ.

Брайан Раст (&laquo;Питтсбург Пингвинз&raquo;). «Питтсбург» — «Нэшвилл»: прогноз на матч НХЛ 31 марта 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «молний» в основное время можно с коэффициентом 1.89, что составляет приблизительно 51% вероятности. Успех «Кэпс» предложен с котировкой 3.50 (27%), ничья идет за 4.30 (22%).

Верите в Александра Овечкина и его одноклубников? Ставка в 1000 рублей на выигрыш «Вашингтона» при благоприятном исходе принесет 3500 рублей.

Также доступны котировки на победу любой из команд с учетом овертайма и серии буллитов. Этот рынок на хозяев оценен в 1.52, на гостей — в 2.53.

Предложены варианты на результаты с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 2.17, Ф2(+1.5) — за 1.67;

• Ф2(0) можно взять за 2.63, Ф1(0) — за 1.47.

Аналитики ожидают результативный матч: тотал больше 5.5 гола доступен за 1.56, ТМ 5.5 — за 2.33. Команды в этом сезоне встречались дважды и оба раза забрасывали минимум шесть шайб на двоих.

Поставить на наличие овертайма можно за 4.30, обратный рынок предложен за 1.21. 14 матчей «Тампы» в этом сезоне дошли до компенсированного времени, у «Вашингтона» в основное время не завершилось 17 игр.

Артемий Панарин в&nbsp;составе &laquo;Рейнджерс&raquo;. «Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: прогноз на матч НХЛ 31 марта 2023 года

Прогноз и ставка на матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»

Столичная команда находится не в лучшей форме: уступила в пяти из последних шести матчей регулярки, но при этом отметилась яркими действиями в атаке. За эти шесть встреч «Кэпиталс» забросили 21 шайбу, в среднем это 3.5 гола за игру. «Вашингтон» демонстрирует неплохую результативность в целом по сезону: отличается в среднем 3.13 раза за матч. Также в обоих поединках с «Тампой» в этом сезоне «Кэпс» оформляли минимум три гола. В отличной форме и Александр Овечкин: русский страйкер в этом сезоне настрелял уже 72 результативных балла (42+30).

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (2.5) за 1.87.

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