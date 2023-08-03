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Сегодня, 08:15

«Тобол» — «Базель»: прогноз на матч квалификации Лиги конференций 3 августа 2023 года

Прогноз на матч квалификации Лиги конференций «Тобол» — «Базель» 3 августа 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Рамазан Оразов («Тобол»).
Фото Global Look Press
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3 августа «Тобол» и «Базель» сойдутся в ответном поединке второго квалификационного раунда Лиги конференций. Встреча пройдет на стадионе «Орталык Костанай», рассудит соперников сербский арбитр Милош Миланович. Начало матча — в 17.00 по московскому времени. В России его не покажут. Игра в Швейцарии завершилась успехом команды из Казахстана (3:1).

Лига конференций. 2-й отборочный раунд
03 авг, 17:00. Tcentralny (Кустанай)
Тобол Кс
Базель

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение гостям. На победу красно-синих в основное время можно поставить с коэффициентом 2.16, вероятность такого исхода примерно 42%. «Мирный» результат доступен за 3.51 (28%), триумф «комбайнеров» — за 3.31 (30%).

В первой игре парни Милича Чурчича уверенно расправились с более именитым оппонентом на его же поле (3:1). Считаете, что желто-зеленые снова одолеют швейцарцев? Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их виктории принесет 3310 рублей.

Эксперты не сомневаются в проходе «Тобола» в следующий раунд: это событие идет за 1.15. Квалификация «Базеля» представлена за 5.36.

После поражения от команды из Казахстана красно-синие отвели душу в швейцарской суперлиге, где разнесли «Винтертур» (5:2). Тотал больше 2.5 мяча дали за 1.86, ТМ 2.5 — за 1.95.

«Комбайнеры» обменивались голами с соперниками лишь в двух из пяти последних встреч во всех турнирах. «Обе забьют» предлагают взять за 1.75, обратный рынок — за 2.08.

Два из трех наиболее возможных итогов противостояния, по мнению Olimpbet, указывают на викторию гостей:

  • 1:1 — за 6.20;
  • 2:1 в пользу «Базеля» — за 7.75;
  • 1:0 — за 8.00.
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Прогноз и ставка на матч «Тобол» — «Базель»

Этим летом красно-синие пробили «верх» по голам и обменялись меткими попаданиями во всех трех официальных встречах. «Комбайнеры» в последних четырех поединках во всех соревнованиях лишь раз оформили меньше двух мячей за 90 минут — скатали нулевую ничью в ответке первого раунда Лиги конференций с «Хонкой» из Финляндии. После сенсационного поражения в первой игре «Базелю» нужно отыгрываться, а «Тоболу» желательно укреплять преимущество, поскольку соперник очень силен и превосходит желто-зеленых в опыте и статусе. Все располагает к результативной перестрелке на стадионе «Орталык Костанай».

Рекомендуемая ставка: «Обе забьют» и ТБ 2.5 за 2.05.

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ФК Базель
ФК Тобол
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