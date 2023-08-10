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Сегодня, 08:15

«Тобол» — «Дерри Сити»: клуб из Казахстана сделает еще один шаг к групповому раунду ЛК

Артемий Кутейников
Игроки «Тобола» после матча с «Базелем».
Фото Соцсети «Тобола»
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10 августа казахстанский «Тобол» стартует в третьем квалификационном раунде Лиги конференций. Команда из Костаная встретится с «Дерри Сити» из Северной Ирландии. Игра пройдет на стадионе «Центральный» и начнется в 17.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — австриец Стефан Эбнер. В России легально прямую трансляцию поединка не покажут.

Лига конференций. 3-й отборочный раунд
10 авг, 17:00. Tcentralny (Кустанай)
Тобол Кс
Дерри Сити

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев фаворитами: коэффициент на победу «Тобола» — 1.73, это приблизительно 56% вероятности. Выигрыш гостей предложен с котировкой 4.97 (19%) — это наименее реальный исход противостояния. Ничья идет за 3.77 (25%).

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Эксперты видят казахстанцев фаворитами всего противостояния: поставить на их проход в следующий раунд можно за 1.51. Этот рынок на «Дерри Сити» доступен за 2.54.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата предстоящего матча выглядят следующим образом:

• 1:0 в пользу хозяев — за 5.60;

• 2:0 — за 6.48;

• 1:1 — за 6.60.

Аналитики сомневаются, что игра получится результативной: тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.19, ТМ 2.5 — за 1.69. При этом на прошлой стадии в каждом матче с участием команд было забито минимум три мяча.

Рынок на обмен результативными ударами доступен за 2.13, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.72.

Прогноз и ставка на матч «Тобол» — «Дерри Сити»

Хозяева выглядят уверенными фаворитами как минимум домашнего матча. «Тобол» уже проскочил два раунда квалификации, в которых разобрался с финской «Хонкой» и крепким «Базелем» из Швейцарии. У «Дерри Сити» был другой уровень оппозиции: «ХБ Торсхавн» из Фарерских островов и другой представитель Финляндии «КуПС». При этом североирландцы в обоих противостояниях обошли соперников лишь на один забитый мяч.

Рекомендуемая ставка: победа «Тобола» за 1.73.

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