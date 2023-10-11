11 октября российский теннисист Андрей Рублев на турнире ATP 1000 в Шанхае сыграет с американцем Томми Полом. Игра четвертого круга начнется не ранее 15.00 по московскому времени. В прямом эфире в России посмотреть ее нельзя. Счет личных встреч — 4:1 в пользу Рублева.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Рублева фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.48, что примерно 67% вероятности исхода. Успех Пола доступен за 2.71 (33%).

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 2:0 в пользу российского игрока за 2.18.

Тотал больше 22.5 гейма идет за 1.89, ТМ 22.5 — за 1.94. Четыре из пяти матчей между этими теннисистами завершились «верхом».

Выигрыш Пола с форой (+3.5) гейма предложен за 1.80, триумф Рублева (-3.5) — за 2.05.

Считаете, что американец возьмет хотя бы одну партию? Такое условие увеличит сумму ставки в 1.64 раза.

Прогноз и ставка на матч Томми Пол — Андрей Рублев

Рублев и Пол в этом году не встречались, а до этого провели пять матчей. Три из них прошли на харде, и в двух случаях американец оказал серьезное сопротивление — однажды победил, а еще раз проиграл с разницей меньше четырех геймов. Под конец сезона Томми уже не так хорош, как был летом и на серии турниров в США, но возможность попадания в четвертьфинал на «мастерсе» поможет ему взбодриться и показать конкурентный теннис.

Рекомендуемая ставка: победа Пола с форой (+3.5) гейма за 1.80.

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