5 июля вторая ракетка мира Новак Джокович проведет второй матч на Уимблдоне-2023. Серб сразится с австралийцем Джорданом Томпсоном. Из-за погодных условий точное время начала встречи неизвестно. Спортсмены ранее никогда не пересекались. В России легально не показывают турнир.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Джокера однозначным фаворитом: взять победу Новака в предстоящем поединке можно с коэффициентом 1.01, что составляет примерно 96% вероятности. Выигрыш Томпсона доступен с котировкой 16.75 (4%).

Эксперты почти не сомневаются, что Джокович разделается с оппонентом всухую. Успех серба 3:0 — самый ожидаемый исход противостояния, поставить на него можно за 1.27.

Также предложен широкий выбор коэффициентов на викторию любого из теннисистов с учетом форы:

• Ф2(-7.5) идет за 1.53, Ф2(7.5) — за 2.49;

• Ф2(-8.5) можно взять за 1.93, Ф1(8.5) — за 1.88.

Тотал больше 28.5 гейма доступен за 1.66, ТМ 28.5 — за 2.21. Томпсон в игре первого круга провел на корте 48 геймов, Джокович — 31.

Тай-брейк хотя бы в одном сете оценен в 2.67, его отсутствие — в 1.43.

Поставить на то, что хотя бы один сет закончится со счетом 6:0 или 0:6, можно за 5.20, обратный рынок предложен за 1.12.

Прогноз и ставка на матч Уимблдона Томпсон — Джокович

38-летний серб остается одним из сильнейших теннисистов мира, но в последних поединках он победил не в доминирующем стиле. Хотя Новак почти не отдавал сеты, они нередко получались конкурентными: в пяти из последних шести матчах он подарил минимум 12 геймов. То же самое произошло в первом раунде Уимблдона против 68-й ракетки мира Педро Качина.

Рекомендуемая ставка: ТБ 28.5 за 1.66.

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