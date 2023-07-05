Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 04:15

Томпсон — Джокович: прогноз на матч Уимблдона 5 июля 2023 года

Прогноз на матч Уимблдона Томпсон — Джокович 5 июля 2023 года
Артемий Кутейников
Новак Джокович на Уимблдоне-2023.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

5 июля вторая ракетка мира Новак Джокович проведет второй матч на Уимблдоне-2023. Серб сразится с австралийцем Джорданом Томпсоном. Из-за погодных условий точное время начала встречи неизвестно. Спортсмены ранее никогда не пересекались. В России легально не показывают турнир.

Виктор Мозес на&nbsp;тренировке &laquo;Спартака&raquo;. «Торпедо» — «Спартак»: «Лужники» заскучают после финала медиалиги

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Джокера однозначным фаворитом: взять победу Новака в предстоящем поединке можно с коэффициентом 1.01, что составляет примерно 96% вероятности. Выигрыш Томпсона доступен с котировкой 16.75 (4%).

Эксперты почти не сомневаются, что Джокович разделается с оппонентом всухую. Успех серба 3:0 — самый ожидаемый исход противостояния, поставить на него можно за 1.27.

Также предложен широкий выбор коэффициентов на викторию любого из теннисистов с учетом форы:

• Ф2(-7.5) идет за 1.53, Ф2(7.5) — за 2.49;

• Ф2(-8.5) можно взять за 1.93, Ф1(8.5) — за 1.88.

Тотал больше 28.5 гейма доступен за 1.66, ТМ 28.5 — за 2.21. Томпсон в игре первого круга провел на корте 48 геймов, Джокович — 31.

Тай-брейк хотя бы в одном сете оценен в 2.67, его отсутствие — в 1.43.

Поставить на то, что хотя бы один сет закончится со счетом 6:0 или 0:6, можно за 5.20, обратный рынок предложен за 1.12.

Игроки сборной Англии в&nbsp;четвертьфинале с&nbsp;Португалией. Израиль — Англия: прогноз на матч молодежного чемпионата Европы 5 июля 2023 года

Прогноз и ставка на матч Уимблдона Томпсон — Джокович

38-летний серб остается одним из сильнейших теннисистов мира, но в последних поединках он победил не в доминирующем стиле. Хотя Новак почти не отдавал сеты, они нередко получались конкурентными: в пяти из последних шести матчах он подарил минимум 12 геймов. То же самое произошло в первом раунде Уимблдона против 68-й ракетки мира Педро Качина.

Рекомендуемая ставка: ТБ 28.5 за 1.66.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

0
Читайте также
Пригожину вернули изъятые в ходе обысков 10 млрд рублей и технику
Путину доложили об избиении журналистки Милашиной и адвоката Немова в Чечне
Суд в Чечне приговорил жену экс-судьи Мусаеву к 5,5 года колонии
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Больше не вернусь». Валиева показала новую программу
Загитова выиграла у олимпийской чемпионки! Сенсация в Москве
Разрыв от Трусовой! Александра выступила под свою песню на льду
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Билялетдинов остается в «Ак Барсе»
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Федотов все-таки уедет в НХЛ?
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ФОНБЕТ и RAMZES проведут автограф-сессию в Москве