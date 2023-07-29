30 июля в американском городе Солт-Лейк-Сити состоится очень насыщенный и звездный турнир UFC 291. В одном из боев главного карда легендарный Тони Фергюсон постарается прервать серию из пяти поражений в организации. Его соперником станет соотечественник Бобби Грин. Поединок начнется после 5.00 по московскому времени, в прямом эфире он будет показан на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец».

Букмекерская компания ФОНБЕТ совсем не верит в Фергюсона. На победу бывшего чемпиона в легком весе принимаются ставки с коэффициентом 3.75, вероятность оценивается примерно в 22%. Успех Грина идет за 1.29 (77%), ничья — за 55.0 (1%).

А вы тоже списали Тони? Поставив 1000 рублей на его триумф, можно «поднять» 3750 рублей.

На то, что бой продлится все три раунда, котировка — 1.77. На досрочное завершение — 1.99.

Если верите, что один из спортсменов победит нокаутом, возьмите этот вариант за 2.55.

Можете выбрать раунд, в котором закончится поединок: в первом — за 3.95, во втором — за 4.90, в третьем — за 6.70.

Также есть линия, в которой предложено время завершения: меньше 2.5 минуты — 7.50, меньше 7.5 минуты — 3.10, меньше 12.5 — 2.13.

Наиболее вероятные варианты победы Грина выглядят следующим образом:

успех в последнем раунде или решением — за 2.04;

по очкам — 2.33;

досрочно — 2.60.

У Фергюсона набор такой:

в последнем раунде или решением — 5.05;

досрочно — 5.95;

по очкам — 6.25.

Прогноз и ставка на бой Тони Фергюсон — Бобби Грин

Старина Тони в последние годы запятнал свое громкое бойцовское имя — проиграл пять поединков подряд, причем в каждом новом выглядел все хуже и хуже. Это привело к тому, что болельщики и эксперты начали списывать экс-чемпиона и рассуждать о его изгнании из UFC, однако сам Фергюсон заявил, что никуда не собирается: «Никто не будет указывать мне, когда заканчивать карьеру. Сделаю это, когда захочу. Я хочу достигнуть своей цели. Пять боев и титул, детка».

При этом победить Грина, который славится хорошей стабильной ударкой, скатившемуся Эль Кукую будет очень непросто. Чтобы сделать это, Тони придется терпеть и выживать, как он делал это в лучшие годы. Получится ли? Почему-то верится, что 39-летний спортсмен сделал выводы из предыдущих неудач и со всей серьезностью подготовился к предстоящему поединку, иначе не бросал бы на ветер громких слов о титуле — в случае очередного провала его ждут лишь насмешки.

Думаю, хотя бы на один рывок Тони хватит, чтобы отжать у Грина раунд, а может, и два. Единогласной победы в этом поединке не будет.

Рекомендуемая ставка: победа одного из бойцов раздельным решением за 5.50.

Горячий бонус от ФОНБЕТ! Забери фрибет 2000 рублей новому клиенту по промокоду EXPRESS