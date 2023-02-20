Прогнозы на спорт
Сегодня, 20:15
20 февраля в 23-м туре чемпионата Италии «Торино» Алексея Миранчука постарается набрать три очка в матче против «Кремонезе». Игра пройдет в Турине на «Гранде-Торино» и начнется в 22.45 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажут matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 22.40 мск. Главный арбитр — Джакомо Камплоне.
«Торино» — фаворит встречи, по мнению букмекеров. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.67, вероятность исхода — примерно 60%. Успех «Кремонезе» доступен за 6.10 (14%), ничья — за 3.80 (26%).
При ставке в 1000 рублей на гостей в случае их сенсационного триумфа выплата составит 6100 рублей.
На то, что аутсайдер не проиграет, котировка — 2.30.
Тотал больше 2.5 мяча предложен за 2.27, ТМ 2.5 — за 1.68. В последних десяти матчах «Торино» «верх» по голам прошел всего два раза.
Вариант «обе забьют» оценен в 2.26, условие «обе забьют — нет» — за 1.64.
Аналитики больше всего ждут гола от Антонио Санабрии (2.90), а на втором месте — Алексей Миранчук (3.30).
Три наиболее вероятных точных счета:
1:0 в пользу хозяев — 5.20;
успех «Торино» 2:0 — 6.30;
ничья 1:1 — 7.00.