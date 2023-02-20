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Сегодня, 20:15

«Торино» — «Кремонезе»: где смотреть матч серии А 20 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Торино» — «Кремонезе» 20 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
Антонио Санабрия.
Фото Global Look Press
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20 февраля в 23-м туре чемпионата Италии «Торино» Алексея Миранчука постарается набрать три очка в матче против «Кремонезе». Игра пройдет в Турине на «Гранде-Торино» и начнется в 22.45 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажут matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 22.40 мск. Главный арбитр — Джакомо Камплоне.

Италия. Серия А. 23-й тур
20 февр, 22:45. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
Кремонезе

«Торино» — фаворит встречи, по мнению букмекеров. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.67, вероятность исхода — примерно 60%. Успех «Кремонезе» доступен за 6.10 (14%), ничья — за 3.80 (26%).

При ставке в 1000 рублей на гостей в случае их сенсационного триумфа выплата составит 6100 рублей.

На то, что аутсайдер не проиграет, котировка — 2.30.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 2.27, ТМ 2.5 — за 1.68. В последних десяти матчах «Торино» «верх» по голам прошел всего два раза.

Вариант «обе забьют» оценен в 2.26, условие «обе забьют — нет» — за 1.64.

Аналитики больше всего ждут гола от Антонио Санабрии (2.90), а на втором месте — Алексей Миранчук (3.30).

Мохамед Салах (&laquo;Ливерпуль&raquo;). «Ливерпуль» — «Реал»: Салах и Фирмино не поквитаются с мадридцами за поражение в прошлогоднем финале

Три наиболее вероятных точных счета:

  • 1:0 в пользу хозяев — 5.20;

  • успех «Торино» 2:0 — 6.30;

  • ничья 1:1 — 7.00.

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