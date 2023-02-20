Прогноз на матч серии А «Торино» — «Кремонезе» 20 февраля 2023 года

В 23-м туре серии А «Торино» на стадионе «Олимпико ди Торино» примет «Кремонезе». Матч начнется в 22.45 по московскому времени. В России встречу покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Трансляция начнется в 22.40 мск. Встречу обслужит арбитр Джакомо Камплоне.

Букмекеры увидели в «Торино» безоговорочного фаворита: на хозяев можно поставить за 1.68. Вероятность этого исхода — примерно 58%. Ничья доступна за 3.90 (25%). Ставка на победу «Кремонезе» доступна с котировкой 5.80 (17%).

Рассчитываете на сюрприз? Ставка в 1000 рублей на гостей при благоприятном исходе принесет выигрыш в 5800 рублей, а прибыль составит 4800 рублей.

В девяти из десяти домашних матчей «Торино» было забито меньше трех мячей. Тотал больше 2.5 гола оценен в 2.17, ТМ 2.5 — в 1.74.

В первом круге «Торино» едва не упустил победу над «Кремонезе» (2:1). Хозяева превзошли туринцев во владении (52-48%), по ударам (11-9) и по опасным моментам (5-3). Поставить на то, что «Кремонезе» возьмет реванш или не проиграет (Х2), можно за 2.27.

Три наиболее вероятных исхода матча, по мнению букмекеров:

1:0 в пользу «Торино» за 5.60;

успех хозяев 2:0 — за 6.60;

ничья 1:1 — за 6.90.

Если хочется рискнуть, можно поставить на точное количество голов: самый комфортный коэффициент — на два гола за 3.10.

В пяти последних матчах «Кремонезе» пропускал в среднем 1.8 мяча, «Торино» — один гол. Ставка на «обе забьют» доступна за 2.13, на «обе забьют — нет» — за 1.71.

Прогноз и ставка на матч серии А «Торино» — «Кремонезе» 20 февраля 2023 года

«Торино» идет девятым, но ни на что не претендует: до шестого места и Лиги конференций девять очков. В последних пяти матчах серии А команда Алексея Миранчука по два раза выиграла и проиграла, а еще одну игру свела к ничьей.

Главная проблема туринцев — атака. «Быки» критически мало забивают: всего 22 мяча в 22 матчах — это худший показатель в первой десятке. При этом Иван Юрич хорошо организовал оборону: у «Торино» всего 23 пропущенных — на четыре меньше, чем у идущего вторым «Интера».

История встреч «Торино» и «Кремонезе» складывается в пользу хозяев — «быки» выиграли у кремонцев пять матчей подряд. Последняя победа гостей случилась еще в 1998 году.

У «Кремонезе» катастрофическая ситуация в серии А: последнее место в таблице и ноль побед. У команды всего 15 забитых и уже 40 пропущенных мячей — реже отличается только «Сампдория» (11), а больше пропускает лишь «Салернитана» (42).

До спасительного 17-го места девять очков, и пока нет никаких шансов выбраться со дна: «Кремонезе» проиграл три последних матча и пропустил в 10 играх кряду.

Обе команды неважно действуют в атаке, но с учетом надежной обороны «Торино» «быки» должны победить.

Рекомендуемая ставка: победа «Торино» за 1.68.