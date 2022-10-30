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«Торино» — «Милан»: прогноз на матч серии А 30 октября 2022 года

Прогноз на матч серии А «Торино» — «Милан» 30 октября 2022 года
Евгений Коростелев
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press
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30 октября в 12-м туре серии А «Милан» отправится в гости к «Торино» Алексея Миранчука. Игра пройдет в Турине на стадионе «Гранде Торино» и начнется в 22.45 по московскому времени. В прямой трансляции встречу можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1», старт эфира — в 21.40 мск. Обслужит матч арбитр Розарио Абиссо.

Италия. Серия А. 12-й тур
30 окт, 22:45. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
Милан

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Милан» фаворитом встречи. На победу команды Стефано Пиоли можно поставить с коэффициентом 2.14, это примерно 46% вероятности исхода. На успех «Торино» котировка — 3.90 (24%), на ничью — 3.30 (30%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае позитивного исхода выплата составит 3300 рублей, а чистая прибыль — 2300 рублей.

Вариант «хозяева не проиграют» доступен за 1.76. Последний матч между командами как раз завершился вничью (0:0).

Только в одном из шести последних матчей между командами было забито больше двух мячей: ТБ 2.5 идет за 2.22, ТМ 2.5 — за 1.71.

Вариант «обе забьют» оценен высокими 2.00, потому что с февраля 2020 года команды не забивают друг другу в очных матчах.

Пенальти можно взять за 2.55, удаление — за 4.00.

Гол Алексея Миранчука оценен в 5.50, как и точный удар Николы Влашича. Самый минимальный коэффициент на забитый мяч Дивока Ориги — 3.50.

Наиболее вероятный точный счет — 1:0 в пользу «Милана» за 6.10.

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Прогноз и ставка на матч «Торино» — «Милан»

«Милан» подтверждает статус одного из фаворитов сезона серии А — уверенно идет в тройке лидеров. В 11 турах команда Стефано Пиоли только три раза потеряла очки и проиграла лишь один матч — 1:2 лидирующему «Наполи». С соперниками из второй половины таблицы россонери разбираются на классе.

«Торино» победил в последних двух встречах, прервав серию из пяти неудач (четыре поражения и ничья), но обыгранные соперники скромны — «Читтаделла» в Кубке Италии (4:0) и скатившийся после бодрого старта «Удинезе» (2:1). В личных же матчах с «Миланом» «быки» не побеждают уже давно — больше трех лет.

Рекомендуемая ставка: П2 за 2.14.

Футбол
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ФК Торино
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