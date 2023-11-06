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«Торонто» — «Тампа-Бэй»: прогноз на матч НХЛ 7 ноября 2023 года

Прогноз на матч НХЛ «Торонто» — «Тампа-Бэй» 7 ноября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»).
Фото Getty Images
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7 ноября «Торонто Мэйпл Лифс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» сойдутся в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра пройдет на льду «Скотиабанк Арены» в Торонто и начнется в 3.00 по московскому времени. В России легально не показывают североамериканскую лигу.

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По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, хозяева имеют преимущество: поставить на их успех в основное время можно с коэффициентом 2.02, это приблизительно 47% вероятности. Выигрыш гостей оценен в 3.10 (31%), котировка на ничью — 4.30 (22%).

Победа «Торонто» с учетом овертайма и серии буллитов доступна за 1.61, этот рынок на «Тампу» предложен за 2.30. Единственная встреча соперников в этом сезоне закончилась как раз триумфом «кленовых листьев» в дополнительное время (4:3).

Также представлен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(0) — за 1.54, Ф2(0) — за 2.44;

• Ф1(-1.5) — за 2.27, Ф2(+1.5) — за 1.61.

Тотал больше 6.5 гола можно взять за 1.91, ТМ 6.5 — за 1.89.

Рынок на то, что обе команды отличатся минимум три раза, оценен в 2.22, обратный вариант идет за 1.59.

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Прогноз и ставка на матч «Торонто» — «Тампа-Бэй»

«Молнии» демонстрируют неплохую результативность: забрасывают в среднем 3,64 шайбы — это седьмой показатель в НХЛ. В 11 матчах регулярки «Лайтнинг» лишь трижды отличились меньше трех раз за 60 минут. К тому же за «Тампу» выступает один из лучших бомбардиров НХЛ россиянин Никита Кучеров — в 11 играх нападающий поучаствовал в 16 голах (7+9).

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (2.5) за 1.65.

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