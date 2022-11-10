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10 ноября, 15:15

«Торпедо» — «Ак Барс»: прогноз на матч КХЛ 10 ноября 2022 года

Прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — «Ак Барс» 10 ноября 2022 года
Артемий Кутейников
Олег Знарок — тренер «Ак Барса».
Фото Твиттер «Ак Барса»., Twitter
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10 ноября в матче регулярного чемпионата КХЛ сойдутся «Торпедо» и «Ак Барс». Матч пройдет в Нижнем Новгороде на льду арены «Нагорный», время начала — 19.00 мск. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL PRIME, эфир стартует в 18.50 мск.

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По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, у гостей чуть больше шансов на успех: поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 2.32, что составляет примерно 43% вероятности. Выигрыш «Торпедо» идет за 2.90 (33%), котировка на ничью — 3.90 (24%).

Ждете успех фаворита? Ставка в 1000 рублей на победу «Ак Барса» в случае выигрыша принесет 2320 рублей.

Команды уже встречались в этом сезоне: 14 сентября казанцы дома обыграли «Торпедо» (2:1). Поставить на то, что в предстоящем матче нижегородцы как минимум не проиграют в основное время, можно с котировкой 1.61.

Также на игру доступен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 4.20, Ф2 (+1.5) — за 1.23;

• Ф2(-1.5) можно взять за 3.10, Ф1(+1.5) — за 1.36.

«Ак Барс» — одна из самых нерезультативных команд этого сезона КХЛ: за 27 матчей коллектив Олега Знарка забросил лишь 62 шайбы, в среднем — 2.30 гола за игру. Индивидуальный тотал гостей больше 2.5 шайбы оценен в 1.81, ИТМ2 (2.5) — в 2.00.

«Торпедо» отличается чаще — в среднем 2.67 раза за матч. ИТБ1 (2.5) можно взять за 2.34, ИТМ1 (2.5) — за 1.60.

Общий тотал больше 4.5 шайбы доступен за 1.80, ТМ 4.5 — за 2.06.

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Прогноз и ставка на матч «Торпедо» — «Ак Барс» 10 ноября 2022 года

Нижегородцы в этом сезоне выступают чуть успешнее: идут пятыми в Западной конференции и лишь на три очка отстают от располагающегося выше «Динамо». Казанцы же плетутся седьмыми на «Востоке» и с большим трудом добывают победы. За 27 матчей «Ак Барс» лишь шесть раз выиграл в основное время, а за последние 17 встреч — только однажды. Нижегородцы же мощно выступают дома: из 14 матчей выиграли 11, а в основное время уступили только мощным «Металлургу» и «Локомотиву».

Рекомендуемая ставка: Ф1(0) за 2.17.

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ХК Ак Барс
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