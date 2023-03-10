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«Торпедо» — «Динамо»: прогноз на матч КХЛ 10 марта 2023 года

Прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — «Динамо» 10 марта 2023 года
Артемий Кутейников
Игроки «Динамо» в матче с «Торпедо».
Фото Телеграм-канал «Динамо», Telegram
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10 марта «Торпедо» и «Динамо» проведут пятый матч серии 1/4 финала Западной конференции плей-офф КХЛ. Игра пройдет в Нижнем Новгороде на льду арены «Нагорный» и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL.

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Аналитики букмекерской компании ОЛИМПБЕТ считают, что у команд практически равные шансы на успех. Поставить на победу хозяев в основное время можно за 2.50, что составляет примерно 39% вероятности. Выигрыш гостей предложен с коэффициентом 2.70 (35%), котировка на ничью — 3.70 (26%).

Считаете, что соперники не определят сильнейшего за три периода? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 3700 рублей.

Также вы можете поставить на выигрыш любой из команд с учетом овертайма. Этот рынок на «Торпедо» идет за 1.85, на «Динамо» — за 1.95.

После четырех матчей в серии ничья. Проход нижегородцев в следующий раунд плей-офф доступен за 2.00, успех москвичей предложен с котировкой 1.80.

Аналитики сомневаются, что предстоящий матч получится результативным. Тотал больше 4.5 гола можно оформить за 1.95, ТМ 4.5 — за 1.85. Команды в текущем противостоянии дважды пробили этот тотал, причем обе такие игры закончились победами «Торпедо» (5:2 и 5:4).

Команды за восемь матчей этого сезона (включая регулярный чемпионат) лишь однажды выявляли победителя в овертайме. Поставить, что оппонентам не хватит трех периодов в предстоящей игре, можно за 3.70. «Овертайм: не будет» идет за 1.28.

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Прогноз и ставка на матч КХЛ «Торпедо» — «Динамо» 10 марта 2023 года

Команды проводят достаточно равную серию, в которой может победить любая из них. Но в предстоящей игре шансы хозяев выглядят немного более предпочтительными. «Торпедо» — одна из самых успешных по игре дома команд КХЛ. В прошедшем розыгрыше регулярки больше баллов, чем нижегородцы (51), на родном льду набрали только «Авангард» (52) и СКА (61).

Рекомендуемая ставка: Ф1(0) за 1.84.

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