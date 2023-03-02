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Сегодня, 12:15

«Торпедо» — «Динамо»: прогноз на матч КХЛ 2 марта 2023 года

Прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — «Динамо» 2 марта 2023 года
Артемий Кутейников
Игроки «Торпедо» в матче КХЛ с «Динамо».
Фото Телеграм-канал «Торпедо», Telegram
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2 марта «Торпедо» и московское «Динамо» проведут первый матч в рамках плей-офф КХЛ. Команды сошлись в 1/4 финала Западной конференции. Игра пройдет в Нижнем Новгороде на арене «Нагорный», начало — в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL.

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По мнению аналитиков букмекерской компании ОЛИМПБЕТ, гости — небольшие фавориты: поставить на победу бело-голубых в основное время можно с коэффициентом 2.33, вероятность — примерно 42%. Успех нижегородцев предложен с котировкой 2.85 (34%), ничья доступна за 3.85 (24%).

Верите в успех хозяев? Ставка в 1000 рублей на выигрыш «Торпедо» при благоприятном исходе принесет 2850 рублей.

Также вы можете взять рынки на победу команд в матче. Успех хозяев идет за 2.05, гостей — за 1.76.

Команды встречались в этом сезоне четыре раза: каждая оформила по две победы в основное время. Причем и у «Динамо», и у «Торпедо» есть в активе победы как дома, так и в гостях. Поставить на то, что в предстоящем матче нижегородцы как минимум не уступят в основное время, можно за 1.60.

Аналитики сомневаются, что игра получится результативной: тотал больше 4.5 гола можно взять за 1.91, ТМ 4.5 — за 1.88.

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Прогноз и ставка на матч КХЛ «Торпедо» — «Динамо» 2 марта 2023 года

Обе команды не лучшим образом провели заключительную часть регулярного чемпионата: москвичи выиграли всего трижды в последних восьми встречах, нижегородцы на финише проиграли в четырех матчах подряд.

Но соперники показывали яркую игру в атаке: «Торпедо» в регулярке забрасывало в среднем ровно три шайбы за игру, «Динамо» — 2.56. В очных встречах команды тоже временами устраивали шоу: например, москвичи выигрывали со счетом 6:4 и 4:2.

Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 за 1.91.

OLIMPBET.
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