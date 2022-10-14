15 октября в матче 13-го тура РПЛ пройдет битва аутсайдеров: «Торпедо» на стадионе «Лужники» примет «Локомотив». Стартовый свисток арбитра Евгения Кукуляка прозвучит в 14.00 по московскому времени, прямую трансляцию игры покажет сайт matchtv.ru.

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, гости — однозначные фавориты: поставить на победу железнодорожников можно с коэффициентом 1.93, что составляет примерно 49% вероятности. Успех «Торпедо» идет за 4.00 (25%), на ничью предложена чуть меньшая котировка 3.90 (26%).

Ожидаете равный матч? Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход в случае выигрыша принесет 3900 рублей.

Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, результата встречи намекают на преимущество «Локомотива»:

• ничья 1:1 идет за 6.80;

• победа гостей 1:0 — за 7.30;

• успех 2:1 — за 8.10.

Автозаводцы идут последними в РПЛ, но не проигрывали уже на протяжении трех матчей (две ничьи, одна победа). «Локомотив» в турнирной таблице стремительно приближается к «Торпедо» — между командами осталось всего три очка. Думаете, что автозаводцы не проиграют кризисному сопернику в первом матче при новом тренере? Этот рынок оценен в 1.93.

«Торпедо» с семью мячами за 12 туров — самая нерезультативная команда РПЛ. «Локо» тоже забивает немного: в трех из четырех последних матчей железнодорожники не выдали ни одного гола. Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.87, ТМ 2.5 — за 2.00.

Рынок на голы от обеих команд доступен с котировкой 1.78, обратная ставка идет за 2.04.

Прогноз и ставка на матч «Торпедо» — «Локомотив» 15 октября 2022 года

Команды перед матчем назначили новых тренеров: «Торпедо» объявили Андрея Талалаева, «Локомотив» — Андрея Федорова (в роли исполняющего обязанности). При этом автозаводцы находятся на подъеме: после серии из семи поражений одержали две победы и дважды сыграли вничью за пять матчей во всех турнирах. Железнодорожники же идут в РПЛ на серии из пяти поражений подряд.

Рекомендуемая ставка: «Торпедо» не проиграет за 1.93.