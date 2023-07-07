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«Торпедо» — «Рубин»: прогноз на товарищеский матч 8 июля 2023 года

Прогноз на товарищеский матч «Торпедо» — «Рубин» 8 июля 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Игорь Лебеденко («Торпедо»).
Фото Global Look Press
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8 июля в «Лужниках» состоится предсезонный поединок «Торпедо» и «Рубина». Он стартует в 17.30 по московскому времени. Тренировочная встреча клубов пройдет в закрытом режиме — без зрителей и трансляции.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают гостей фаворитами: успех казанцев оценен коэффициентом 2.31, это около 41% вероятности. На выигрыш автозаводцев предложили котировку 2.95 (33%). Ничья доступна за 3.61 (26%).

Два последних товарняка «Торпедо» завершились с одинаковым счетом (2:2). Считаете, что в «Лужниках» тоже разойдутся «миром»? Ставка в 1000 рублей на такой исход принесет 3610 рублей, если команды не выявят сильнейшего.

В первой контрольной игре лета «Рубин» разгромил «КАМАЗ» (5:1). Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.72, ТМ 2.5 — за 2.13.

Черно-белые обменивались голами с соперниками в трех матчах предсезонки из четырех. Вариант «обе забьют» идет за 1.59, обратный рынок — за 2.27.

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Прогноз и ставка на матч «Торпедо» — «Рубин»

Автозаводцы проведут заключительный контрольный поединок накануне старта в первой лиге. До встречи с казанцами у черно-белых было четыре товарняка — лишь один из них не пробил «верх» по забитым мячам. «Рубин» тоже не скупится на голы в предсезонке — команда Рашида Рахимова отпраздновала выход из отпуска разгромом «КАМАЗа» (5:1). Все указывает на то, что матч в «Лужниках» тоже получится результативным.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.72.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Рубин (Казань)
ФК Торпедо (Москва)
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