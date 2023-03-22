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«Торпедо» — СКА: прогноз на матч плей-офф КХЛ 22 марта 2023 года

Прогноз на матч плей-офф КХЛ «Торпедо» — СКА 22 марта 2023 года
Артемий Кутейников
Игроки СКА в матче с «Торпедо».
Фото Телеграм-канал СКА., Telegram
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22 марта «Торпедо» и СКА проведут четвертый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина от Западной конференции КХЛ. Игра может оказаться последней, ведь петербуржцы ведут 3:0. Встреча пройдет в Нижнем Новгороде на арене «Нагорный». Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL Prime.

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По мнению аналитиков букмекерской компании PARI, петербуржцы имеют больше шансов на успех в предстоящем матче: поставить на победу СКА в основное время можно с коэффициентом 2.20 (вероятность — около 44%). Выигрыш нижегородцев предложен с котировкой 3.00 (32%), ничья идет за 3.85 (24%).

Ждете четвертую подряд победу армейцев? Ставка в 1000 рублей на триумф СКА при благоприятном исходе принесет 2200 рублей.

Для подстраховки можете выбрать вариант с победой любой команды с учетом овертайма. Этот рынок на хозяев идет за 2.18, на гостей — за 1.68.

Также доступен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(0) идет за 2.25, Ф2(0) — за 1.65;

• Ф2(-1.5) можно взять за 2.85, Ф1(+1.5) — за 1.40.

Команды не очень ярко проводят серию — лишь однажды оформили за матч больше четырех голов: СКА обыграл соперника во второй встрече 5:4. Тотал больше 4.5 шайбы доступен за 1.67, ТМ 4.5 — за 2.20.

СКА уже практически гарантировал себе выход в следующий раунд. Поставить на проход «Торпедо» в финал «Востока» можно за 40.0.

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Прогноз и ставка на матч плей-офф КХЛ «Торпедо» — СКА

Петербуржцы близки к завершению серии в четырех матчах и выходу в финал Западной конференции. СКА выиграл у «Торпедо» три матча в плей-офф, а до этого практически не терял очки против нижегородцев в регулярном чемпионате: команды встречались четыре раза, и армейцы оформили три победы. Причем единственное поражение коллектив Ротенберга потерпел только в серии буллитов.

Рекомендуемая ставка: победа СКА с учетом овертайма за 1.68.

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«Адмирал» — «Ак Барс»: где смотреть матч плей-офф КХЛ 22 марта 2023 года онлайн в прямом эфире