6 января в матче регулярного чемпионата КХЛ встретятся команды из Западной конференции — «Торпедо» и «Спартак». Игра пройдет в Нижнем Новгороде на льду арены «Нагорный», начало — в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет сайт matchtv.ru, эфир стартует в 16.45 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев серьезными фаворитами матча: поставить на победу нижегородцев в основное время можно с коэффициентом 2.10, вероятность — примерно 46%. Успех красно-белых предложен с котировкой 3.30 (29%), ничья доступна за 3.80 (25%).

Ждете победы гостей? Ставка в 1000 рублей на выигрыш «Спартака» при благополучном исходе принесет 3300 рублей.

Поставить на успех хозяев с учетом овертайма и серии буллитов можно за 1.61, этот рынок на москвичей предложен за 2.38.

Также на матч доступен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 2.75, Ф2(+1.5) — за 1.45;

• Ф2(-1.5) можно взять за 4.80, Ф1(+1.5) — за 1.19.

Команды уже трижды встречались в этом сезоне, и «Торпедо» лишь в одном матче победило в основное время. Одна игра закончилась победой красно-белых, еще одна — успехом нижегородцев в овертайме. Поставить на то, что «Спартак» снова как минимум не уступит сопернику в основное время, можно за 1.73.

Аналитики не ждут большого количества заброшенных шайб: тотал больше 5.5 гола оценен в 2.43, ТМ 5.5 — в 1.56. Команды действительно нечасто играют друг с другом результативно: забили больше пяти раз на двоих лишь в трех из последних 10 встреч в КХЛ.

Самые вероятные авторы голов в предстоящем матче — нападающие «Спартака» Александр Хохлачев и Шейн Принс. Поставить на заброшенную шайбу от одного из них можно с коэффициентом 2.41.