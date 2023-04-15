15 апреля в 23-м туре чемпионата России состоится московское дерби — «Спартак» сыграет на выезде с «Торпедо». Встреча пройдет на стадионе им. Эдуарда Стрельцова и начнется в 19.00 по столичному времени. В прямом эфире ее с 18.55 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Обслужит игру арбитр из Москвы Павел Шадыханов.

Букмекерская компания Olimpbet отдала серьезное предпочтение «Спартаку». На победу команды Гильермо Абаскаля можно поставить с коэффициентом 1.37, что приблизительно 72% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.38 (18%), успех «Торпедо» — за 8.50 (10%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев, в случае их неожиданного триумфа принесет выплату в 8500 рублей.

«Спартак» обыграл «Торпедо» в четырех последних матчах, но две крайние встречи получились упорными и завершились со счетом 1:0. Если верите, что на этот раз автозаводцы зацепят хотя бы ничью, возьмите вариант 1Х за 3.28.

Или подстрахуйте команду Жозепа Клотета с помощью форы (+1.5) гола за 1.85. К слову, Ф2(-1.5) идет за 2.00.

Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.64, ТМ 2.5 — за 2.32.

«Спартак» обменялся голами с соперниками в шести случаях из девяти после возобновления сезона. Вариант «обе забьют» доступен за 1.96, «обе забьют — нет» — за 1.84.

Четыре наиболее вероятных точных счета говорят о превосходстве красно-белых:

их успех 2:0 оценен в 6.19;

1:0 — в 7.12;

2:1 и 3:0 — в 8.00.

Прогноз и ставка на матч «Торпедо» — «Спартак»

«Спартак» находится в непростом положении: команда Абаскаля не знает побед в пяти матчах подряд во всех турнирах. В последнем туре РПЛ красно-белых от поражения в игре с «Динамо» спас лишь сомнительный пенальти в конце встречи. А последний успех с преимуществом в два гола случился аж в конце февраля в матче на Кубок против «Локомотива» (4:2).

«Торпедо» добыло две победы в трех играх, и даже поражение от «Ростова» в предпоследнем туре получилось минимальным (1:2). В целом разгромно автозаводцы не уступают уже на протяжении пяти матчей. А в двух предыдущих очных со «Спартаком» проиграли всего 0:1.

Не стоит забывать, что у красно-белых не будет Промеса и Соболева, а значит, атакующий потенциал снизится. Вероятно, это поможет хозяевам если уступить, то сделать это некрупно.

Рекомендуемая ставка: Ф1(+1.5) за 1.85.