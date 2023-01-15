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Сегодня, 11:15

«Тоттенхэм» — «Арсенал»: прогноз на матч АПЛ 15 января 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Арсенал» 15 января 2023 года
Артем Белинин
Иван Перишич.
Фото Global Look Press
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15 января в матче 20-го тура АПЛ состоится лондонское дерби — «Тоттенхэм» сыграет с «Арсеналом». Матч начнется в 19.30 по московскому времени на стадионе «Тоттенхэм Хотспур», прямая трансляция для России недоступна. Главный арбитр встречи — Крэйг Поусон.

Англия. Премьер-лига. 20-й тур
15 янв, 19:30. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм
Арсенал

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитом встречи гостей. Поставить на них можно за 2.25, это примерно 44% вероятности исхода. Победу «шпор» оценили в 3.20 (31%), ничью — в 3.70.

При ставке в 1000 рублей на триумф хозяев в случае успеха выплата составит 3200 рублей.

«Шпоры» три подряд домашних матча не проигрывают «канонирам», если считаете, что и теперь будет такой же результат, оформите ставку за 1.69.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 2.36, Ф2(0) — за 1.63.

В семи из десяти предыдущих личных встреч прошел вариант «обе забьют». Котировка на него в этом дерби — 1.64.

Эксперты не сомневаются в результативности встречи, поставить на ТБ 2.5 можно за 1.77.

Наиболее вероятный точный счет — 1:1 за 6.80.

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Прогноз и ставка на матч «Тоттенхэм» — «Арсенал»

«Арсенал» в этом сезоне очень хорош в атаке (забивает 2.35 мяча за игру) и оформил уже 40 голов в 17 встречах АПЛ. При этом «канониры» отлично чувствуют себя в обороне, на их счету всего 14 пропущенных мячей. Однако и «Тоттенхэм» действует вполне уверенно, к тому же в их составе есть Гарри Кейн. Англичанин забил уже 15 мячей в этом розыгрыше АПЛ и наверняка будет опасен в дерби. Судя по всему, нас точно ждет обмен голами.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.64.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Тоттенхэм Хотспур
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