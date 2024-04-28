Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 10:15

«Тоттенхэм» — «Арсенал»: в первом круге северолондонское дерби завершилось вничью

Прогноз на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Арсенал» 28 апреля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Сон Хын Мин и Деклан Райс («Арсенал» — «Тоттенхэм»).
Фото Getty Images
Telegram Дзен

28 апреля в 35-м туре АПЛ пройдет дерби Северного Лондона — «Тоттенхэм» примет «Арсенал». Место встречи — стадион «Тоттенхэм Хотспур». Стартовый свисток судьи Майкла Оливера прозвучит в 16.00 по московскому времени. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Англия. Премьер-лига. 35-й тур
28 апр, 16:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм
Арсенал

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение «Арсеналу»: на победу парней Микеля Артеты предложили котировку 1.75 (35%), это около 54% вероятности. Успех «Тоттенхэма» оценили в 4.30 (23%), ничью — в 4.40 (23%).

В прошлом сезоне «шпоры» проиграли «канонирам» на своем поле (0:2), но до этого не уступили в семи домашних дерби подряд. Непоражение команды Энджа Постекоглу идет за 2.17.

Тотал больше трех мячей можно взять за 1.74, ТМ 2.5 — за 2.07.

Обмен голами дали за 1.49, обратный вариант доступен за 2.63.

Наиболее вероятные разновидности счета, по мнению экспертов, — 1:1 или 2:1 в пользу «Арсенала». На оба результата представили одинаковый коэффициент 7.60.

Клаудиньо (&laquo;Зенит&raquo;). Поражение от «Динамо» лишит «Зенит» первой строчки. В этом сезоне баланс встреч с бело-голубыми — не в пользу петербуржцев

Прогноз и ставка на матч «Тоттенхэм» — «Арсенал»

После щелчка по носу от «Астон Виллы» (0:2) и вылета из ЛЧ от «Баварии» Мартин Эдегор и компания встрепенулись — в двух следующих поединках выиграли с общим счетом 7:0, досталось «Вулверхэмптону» (2:0) и «Челси» (7:0). Морально «канониры» точно готовы и к новому вызову — хотя в северолондонском дерби просто не будет. В прошлом сезоне «шпоры» уступили на своем поле (0:2), но до этого выиграли пять раз и добыли две ничьих. А в первом круге соперники устроили перестрелку на «Эмирейтс», в которой не выявили сильнейшего (2:2).

«Арсенал» же может похвастаться семиматчевой серией без поражений в АПЛ на выезде — в шести встречах клуб даже не пропустил, в том числе против «Манчестер Сити» (0:0). Разборка точно получится упорной, но гости в состоянии выйти из нее победителями.

Рекомендуемая ставка: Ф2 (-1) за 2.16.

Забери фрибет 3000 рублей для новых игроков — ставь на Лигу чемпионов, РПЛ и другие футбольные турниры с Winline!

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО "Управляющая компания НКС". ИНН: 7714707736

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Тоттенхэм Хотспур
0
Читайте также
Эксперты назвали самые красивые места для путешествий по РФ для любителей цветов
Доверие к Слишковичу, бесполезный Дзюба и прорыв Угальде. 5 причин, почему «Спартак» обязан обыграть «Локомотив»
Пловцы РФ выполнили норматив для участия в Олимпийских играх во Франции
В Большом театре наградили победителей специальной премии «Золотой маски»
Популярное видео
Гребенкин уезжает в «Торонто», Билялов остается в «Ак Барсе»
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
Заварухину подарили новый контракт в «Автомобилисте»
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА-1946 выиграл Кубок Харламова
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
Гребенкин: «Отъезд в «Торонто»? Скоро все узнаете, принял решение»
Гомоляко: «Набокову помог секретный ингредиент»
Разин: чемпионство «Магнитки», Набоков, Саратов, «Автомобилист»
«Мы чемпионы!» Триумф «Магнитки», речь Разина, раздевалка «Металлурга»
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Торонто» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
ЦСКА ждет перестройка
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Локомотив» уступает в финальной серии «Металлургу» 0-3
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

14 новых команд приняли участие в фестивале «FONBET Стальная воля»