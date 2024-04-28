28 апреля в 35-м туре АПЛ пройдет дерби Северного Лондона — «Тоттенхэм» примет «Арсенал». Место встречи — стадион «Тоттенхэм Хотспур». Стартовый свисток судьи Майкла Оливера прозвучит в 16.00 по московскому времени. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение «Арсеналу»: на победу парней Микеля Артеты предложили котировку 1.75 (35%), это около 54% вероятности. Успех «Тоттенхэма» оценили в 4.30 (23%), ничью — в 4.40 (23%).

В прошлом сезоне «шпоры» проиграли «канонирам» на своем поле (0:2), но до этого не уступили в семи домашних дерби подряд. Непоражение команды Энджа Постекоглу идет за 2.17.

Тотал больше трех мячей можно взять за 1.74, ТМ 2.5 — за 2.07.

Обмен голами дали за 1.49, обратный вариант доступен за 2.63.

Наиболее вероятные разновидности счета, по мнению экспертов, — 1:1 или 2:1 в пользу «Арсенала». На оба результата представили одинаковый коэффициент 7.60.

Прогноз и ставка на матч «Тоттенхэм» — «Арсенал»

После щелчка по носу от «Астон Виллы» (0:2) и вылета из ЛЧ от «Баварии» Мартин Эдегор и компания встрепенулись — в двух следующих поединках выиграли с общим счетом 7:0, досталось «Вулверхэмптону» (2:0) и «Челси» (7:0). Морально «канониры» точно готовы и к новому вызову — хотя в северолондонском дерби просто не будет. В прошлом сезоне «шпоры» уступили на своем поле (0:2), но до этого выиграли пять раз и добыли две ничьих. А в первом круге соперники устроили перестрелку на «Эмирейтс», в которой не выявили сильнейшего (2:2).

«Арсенал» же может похвастаться семиматчевой серией без поражений в АПЛ на выезде — в шести встречах клуб даже не пропустил, в том числе против «Манчестер Сити» (0:0). Разборка точно получится упорной, но гости в состоянии выйти из нее победителями.

Рекомендуемая ставка: Ф2 (-1) за 2.16.

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