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Сегодня, 09:45

«Тоттенхэм» — «Борнмут»: оборона хозяев не остановит разогнавшегося аутсайдера

Прогноз на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Борнмут» 31 декабря 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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В канун Нового года, 31 декабря, лондонский «Тоттенхэм» сыграет дома с «Борнмутом». Встреча 20-го тура АПЛ состоится на арене «Тоттенхэм Хотспур» и начнется в 17.00 по московскому времени. Прямая трансляция в России легально доступна не будет. Главным арбитром назначен Саймон Хупер.

Англия. Премьер-лига. 20-й тур
31 дек, 17:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм
Борнмут

Аналитики букмекерской компании OLIMPBET считают, что «Тоттенхэм» заберет три очка. На победу «шпор» можно поставить с коэффициентом 1.79, это приблизительно 56% вероятности исхода. Ничья идет за 4.47 (19%), успех «Борнмута» — за чуть меньше 3.97 (25%).

На то, что гости не уступят, котировка — 2.12. «Вишни», кстати, не проигрывают уже семь матчей кряду.

Тотал больше 2.5 гола оценен невысокими 1.32, поэтому стоит присмотреться к ТБ 3.5 за 1.82 или ТМ 3.5 — за 1.98.

«Борнмут» забил минимум дважды в семи последних играх: ИТБ2 (1.5) идет за 2.13, ИТМ2 (1.5) — за 1.70.

Наиболее вероятный точный счет — 2:1 в пользу лондонцев за 8.75.

Трент Александр-Арнолд и&nbsp;Энтони Гордон. «Ньюкасл» валится из-за эпидемии травм. Но это не значит, что «Ливерпуль» легко загонит «сорок» в клетку

Прогноз и ставка на матч «Тоттенхэм» — «Борнмут»

«Борнмут» в последние недели показывает максимально бодрый и результативный футбол: на его счету шесть побед и ничья в семи матчах с разницей мячей 18:5. На этом отрезке «вишни» забивали хотя бы два гола каждому сопернику, среди которых были «МЮ», «Ньюкасл» и «Астон Вилла». «Тоттенхэму», сыгравший на ноль лишь раз в предыдущих десяти встречах и у которого есть кадровые проблемы в обороне (травмированы Ромеро и Ван де Вен), должен быть готов пропустить пару мячей.

Рекомендуемая ставка: «Борнмут» забьет два и более мяча за 2.13.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Борнмут
ФК Тоттенхэм Хотспур
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