В одном из самых интересных матчей 25-го тура АПЛ встретятся команды из Лондона — «Тоттенхэм» и «Челси». Игра пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур», арбитр Стюарт Атвелл даст стартовый свисток в 16.30 по московскому времени. В России не показывают чемпионат Англии.

Букмекеры считают хозяев небольшими фаворитами встречи: поставить на победу команды Антонио Конте можно с коэффициентом 2.55, вероятность — около 37%. Успех синих доступен с котировкой 3.00 (33%). Ничья идет за чуть большие 3.30 (30%).

Верите в успех гостей? Ставка в 1000 рублей на победу «аристократов» при благоприятном исходе принесет 3000 рублей.

Команды встречались во втором туре чемпионата: тогда матч проходил на стадионе синих и закончился яркой ничьей 2:2. Поставить на то, что «Челси» не уступит и в предстоящей игре, можно за 1.55.

Три наиболее вероятных результата матча выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 6.20;

• победа хозяев 1:0 — за 7.50;

• выигрыш гостей с таким же счетом — за 8.20.

Эксперты сомневаются в том, что игра получится результативной. Тотал больше 2.5 гола доступен за 2.06, ТМ 2.5 — за 1.82.

Рынок на забитые мячи от обеих команд оценен в 1.83, «обе забьют — нет» идет за 1.98.

Прогноз и ставка на матч «Тоттенхэм» — «Челси» 26 февраля 2023 года

Гости подходят к матчу на грустной серии из пяти матчей без побед, два из которых они проиграли. Всего же команда Грэма Поттера выиграла лишь однажды за последние 10 матчей во всех турнирах. У «Челси» большие проблемы в атаке: за те же 10 игр «аристократы» ни разу не забили больше одного гола за игру, а всего оформили жалкие четыре мяча.

«Тоттенхэм» выглядит лучше: «шпоры» выиграли четыре из последних шести матчей во всех турнирах. Но коллектив Конте тоже немного забивает: за последние 10 игр во всех турнирах только четыре раза отличился больше одного раза за 90 минут.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.82.