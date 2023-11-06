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«Тоттенхэм» — «Челси»: Сон и Мэддисон поставят соперника на колени

Прогноз на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Челси» 6 ноября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Хын Мин Сон.
Фото Global Look Press
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6 ноября в центральном матче 11-го тура АПЛ «Тоттенхэм» сыграет с «Челси». Лондонское дерби состоится на арене «Тоттенхэм Хотспур» и начнется в 23.00 по московскому времени. В России встреча показана не будет. Главным арбитром назначен Майкл Оливер.

Англия. Премьер-лига. 11-й тур
06 нояб, 23:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм
Челси

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают фаворитом матча «Тоттенхэм». На победу «шпор» можно поставить с коэффициентом 2.35, что приблизительно 42% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.60 (26%), успех «Челси» — за 3.15 (32%).

На то, что команда Маурисио Почеттино не уступит, предложено поставить за 1.60.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.68, ТМ 2.5 — за 2.20. Четыре из пяти предыдущих встреч между командами были «низовыми».

Условие «обе забьют» можно оформить за 1.57, а противоположное — за 2.45.

Игроки какой команды совершат больше успешных обводок? Эксперты считают, что хозяева будут лучше в этом компоненте. П1 — 1.55, П2 — 2.80, Х — 10.0.

Девять и более замен в игре можно оформить за 1.72, меньше восьми — за 2.00.

Если «Тоттенхэм» забьет минимум два мяча, сыграет коэффициент 1.97. Если «Челси» отличится хотя бы дважды, тогда зайдет ставка за 2.30.

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Прогноз и ставка на матч «Тоттенхэм» — «Челси»

«Тоттенхэм» поражает на старте сезона: клуб сменил тренера, потерял лидера и обновил состав, но выиграл восемь из 10 матчей при двух ничьих и по потерянным очкам возглавляет АПЛ. «Шпоры» результативны в атаке (забили 22 мяча, в среднем 2.2 за игру), а также серьезно заматерели в обороне — пропустили девять раз.

От «Челси» после провала в прошлом розыгрыше ждали грандиозного возвращения при Почеттино, но команда по-прежнему серьезно хандрит. «Синие» идут лишь 13-ми в лиге, отставая от лидеров более чем на 10 очков. В последнем туре они проиграли «Брентфорду» — другому середняку турнира.

Хотя «Тоттенхэм» выиграл у «Челси» всего один из 13 последних матчей, сейчас это команды разного уровня с серьезным перевесом в сторону «шпор». Учитывая, что они еще и сыграют дома, то должны с большой вероятностью набрать три очка.

Рекомендуемая ставка: Ф1(0) за 1.70.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Челси
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