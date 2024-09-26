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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 06:15

«Тоттенхэм» — «Карабах»: команда из Азербайджана даст жару в Лондоне

Прогноз на матч Лиги Европы «Тоттенхэм» — «Карабах» 26 сентября 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент
Сон Хын Мин («Тоттенхэм»).
Фото Global Look Press
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«Тоттенхэм» стартует в Лиге Европы матчем с азербайджанским «Карабахом». Игра пройдет 26 сентября на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и начнется в 22.00 по московскому времени. Главный арбитр — француз Вилли Делажо. Следить за игрой можно будет в эфире онлайн-платформы «Okko Спорт».

Лига Европы. Общий этап. 1-й тур
26 сент, 22:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм
Карабах

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, хозяева — огромные фавориты: поставить на них можно с коэффициентом 1.15, что составляет примерно 85% вероятности. Выигрыш коллектива из Азербайджана доступен с котировкой 17.0 (5%), даже ничья идет за гораздо меньшие 9.00 (10%).

Рынок на непоражение гостей дан за 5.88.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают абсолютное превосходство «Тоттенхэма»:

• 2:0 и 3:0 — за 6.20;

• 4:0 — за 8.00.

Тотал больше 3.5 гола можно взять за 1.88, ТМ 3.5 — за 1.92.

Рынок «обе забьют» представлен за 2.06, котировка на обратный вариант — 1.74.

Сон Хын Мин и&nbsp;Джеймс Мэддисон (&laquo;Тоттенхэм&raquo;). «Тоттенхэм» стартует в Лиге Европы матчем с «Карабахом». В прошлом сезоне «скакуны» едва не затоптали «Байер»

Прогноз и ставка на матч «Тоттенхэм» — «Карабах»

«Тоттенхэм» на старте сезона выступает ярко, но не всегда стабильно: отличается в среднем 1,83 раза за игру, но при этом лишь раз закончил без пропущенных мячей — сдержал «Эвертон» во втором туре АПЛ (4:0). «Карабах» серьезно уступает «шпорам» в классе, но в прошлом еврокубковом сезоне показал, что способен доставлять неудобства грозным оппонентам — добрался до 1/8 финала Лиги Европы, где драматично уступил фартовому «Байеру» (4:5 по сумме двух игр). К тому же в еврокубковом отборе команда из Азербайджана тоже много забивала — в среднем 2,5 раза за 90 минут.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 гола за 2.10.

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