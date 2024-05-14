14 мая состоится перенесенный матч 34-го тура АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити». Возможно, ключевая игра в чемпионской гонке пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» и начнется в 22.00 по московскому времени. Главный арбитр — Крис Кавана. В России легально не показывают английскую премьер-лигу.

Аналитики букмекерской компании Winline считают «горожан» серьезными фаворитами: поставить на них можно с коэффициентом 1.39, что приблизительно 70% вероятности. Успех «шпор» предложен за 6.60 (14%) — это наименее возможный исход поединка. Котировка на ничью — 5.80 (16%).

Вероятность непоражения «Тоттенхэма» оценена солидными 3.09.

Наиболее ожидаемые экспертами результаты встречи отражают превосходство «Манчестер Сити»:

• 2:1 — за 8.20;

• 2:0 — за 9.80;

• 1:1 и 3:0 — за 11.0.

Тотал больше 3.5 мяча идет за 1.72, ТМ 3.5 — за 2.08.

Рынок на обмен забитыми мячами доступен за 1.41, обратная опция представлена за 2.73.

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»

«Горожане» никогда не побеждали «Тоттенхэм» в АПЛ на новом стадионе лондонцев — а именно это им необходимо для чемпионства. Также домашние игры «шпор» против «Ман Сити» в чемпионате редко получались результативными: из последних 10 встреч тотал больше 3.5 гола зашел лишь три раза, а предыдущие два противостояния вообще завершились минимальными победами хозяев (по 1:0). Учитывая важность предстоящего поединка, малое количество голов возможно и в нем.

Рекомендуемая ставка: ТМ 4 за 1.70.

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