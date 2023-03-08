«Тоттенхэм» и «Милан» 8 марта проведут ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча начнется в 23.00 по московскому времени на арене «Тоттенхэм Хотспур». Прямая трансляция стартует в 22.45 мск на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1». Главным арбитром назначен француз Клеман Тюрпен. Первая игра противостояния завершилась победой «россонери» — 1:0.

Аналитики букмекерской компании ОЛИМПБЕТ признали «Тоттенхэм» фаворитом матча: на победу «шпор» предложено поставить за 2.00, что составляет примерно 50% вероятности. Успех «Милана» оценен в 3.89 (24%), ничья — в 3.59 (26%).

Ставка в 1000 рублей на ничью в случае благоприятного исхода принесет 3890 рублей, из которых 2890 рублей — чистая прибыль.

Кстати, наиболее вероятный исход матча в основное время, по версии аналитиков, — как раз ничья 1:1. Поставить на этот результат можно за 6.58.

Победа «россонери» в противостоянии доступна за 1.55. На выход «шпор» в четвертьфинал можно поставить за 2.41.

В шести из семи последних матчах «шпор» не сыграл тотал больше 2.5 мяча. У «Милана» — пять из шести предыдущих встреч тоже завершились двумя и менее забитыми мячами. ТБ 2.5 доступен за 2.04, ТМ 2.5 — за 1.84.

В 12 играх из 14 с участием «Тоттенхэма» забивает только одна команда. Ставка на «обе забьют — нет» предложена за 1.84. «Обе забьют — да» — за 1.97.

Аналитики считают, что автором одного из голов станет Харри Кейн — на мяч капитана «шпор» доступна котировка 2.05.

Эксперты не верят, что команды дойдут до серии пенальти — на это событие выставлен высокий коэффициент 6.19. Наиболее вероятен выход «Милана» в четвертьфинал в основное время — за 1.87.