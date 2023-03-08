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«Тоттенхэм» — «Милан»: прогноз на матч Лиги чемпионов 8 марта 2023 года

Прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Милан» 8 марта 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Харри Кейн.
Фото Global Look Press
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8 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» примет «Милан». Игра начнется со свистком арбитра Клемана Тюрпена в 23.00 по московскому времени. Прямой эфир встречи можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1». Начало трансляции — в 22.45 мск. В первом матче победил итальянский гранд (1:0).

Лига чемпионов. 1/8 финала
08 мар, 23:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм
Милан

Букмекерская компания ОЛИМПБЕТ считает «Тоттенхэм» явным фаворитом. На победу «шпор» в основное время аналитики предложили котировку 2.00, что примерно 50% вероятности успеха. Выигрыш «Милана» доступен за 3.89 (24%), ничья — за 3.59 (26%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 3590 рублей.

Из-за победы в первой встрече россонери стали фаворитами противостояния. Выход итальянского клуба в следующий раунд оценен в 1.55. Успех «шпор» оценен в 2.41.

Поставить на то, что команда Стефано Пиоли не уступит англичанам в основное время второй раз подряд, можно за 1.85.

Соперники немного забивают в последних пяти матчах: у «Тоттенхэма» в среднем 0.8 мяча, у «Милана» — 1.2. Тотал больше 2.5 гола предложен за 2.04, ТМ 2.5 — за 1.84.

В восьми из девяти встреч «Тоттенхэма» во всех турнирах забила лишь одна команда. У «Милана» — та же картина в семи из девяти встреч. Поставить на «обе забьют — нет» можно за 1.84. Обратный рынок предложен за 1.97.

Аналитики ОЛИМПБЕТ предложили три наиболее вероятных исхода поединка в основное время:

  • ничья 1:1 оценена в 6.58;

  • минимальный успех «Тоттенхэма» 1:0 идет за 7.20;

  • нулевая ничья — за 8.25.

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Прогноз и ставка на матч «Тоттенхэм» — «Милан»

В шести из семи последних матчей «шпор» не был пробит тотал больше 2.5 мяча. У «Милана» пять из шести последних встреч тоже завершились с двумя забитыми мячами или меньше.

В этом розыгрыше ЛЧ обе команды опять же забивают немного. «Шпоры» за семь матчей оформили лишь восемь голов, а в четырех матчах вообще не забивали. Россонери набросали 13 мячей, но восемь из них забили явным аутсайдерам — «Динамо» Загреб и австрийскому «Ред Буллу». А за остальные пять игр отличились всего лишь пять раз.

Противостояние команд тоже скупо на голы: они играли друг с другом в Лиге чемпионов-2010/11 — тогда все решил единственный гол «Тоттенхэма».

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.84.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
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ФК Милан
ФК Тоттенхэм Хотспур
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