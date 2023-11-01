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Сегодня, 10:15

«Трактор» — «Адмирал»: где смотреть матч КХЛ 1 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Трактор» — «Адмирал» 1 ноября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Прохор Корбит.
Фото Официальный телеграм-канал «Адмирала»
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1 ноября в единственном матче дня КХЛ «Трактор» сыграет с «Адмиралом». Игра пройдет на «Трактор Арене» в Челябинске и начнется в 17.00 по московскому времени. Прямая трансляция с 16.50 мск будет доступна на сайте matchtv.ru, телеканалах KHL и KHL Prime, а также на онлайн-платформе «Кинопоиск».

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«Трактор» — серьезный фаворит предстоящего матча, считают аналитики букмекерской компании Olimpbet. На победу хозяев в основное время можно поставить с коэффициентом 1.86, что примерно 54% вероятности исхода. Ничью предложено взять за 3.94 (22%), успех «Адмирала» — за 3.79 (24%).

Гости не проиграли челябинцам по итогам трех периодов в четырех последних матчах. Вариант Х2 можно взять за 1.88.

Если соперники забросят пять и более шайб, сыграет котировка 1.99. Если этого не произойдет, зайдет ставка за 1.81.

«Адмирал» проиграл четыре из пяти предыдущих встреч в КХЛ, но лишь одну с разницей более двух шайб. Ф2(+1.5) идет за 1.51.

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Эксперты считают, что второй период станет самым результативным в этой игре. Коэффициент на это — 3.35. Если команды забросят больше всего в первой 20-минутке, тогда сработает котировка 4.80, если в третьей — 3.60. На ничью коэффициент 3.10.

Виктория «Трактора» с учетом ОТ и буллитов доступна за 1.50, «Адмирала» — за 2.58.

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