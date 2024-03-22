22 марта «Трактор» может закончить четвертьфинальную серию Кубка Гагарина с «Динамо» — команда Алексея Заварухина ведет 3:0. Тем более игра пройдет в Челябинске на «Арене Трактор», начало — в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканалы KHL и KHL Prime, а также онлайн-сервис «Кинопоиск». Эфир стартует в 16.50 мск.

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, у москвичей немного больше шансов на успех: победа бело-голубых в основное время предложена с котировкой 2.34, что примерно 42% вероятности. Триумф «Трактора» доступен за 2.95, (33%), коэффициент на ничью — 3.80 (25%).

Выигрыш подопечных Алексея Заварухина с учетом овертайма и серии буллитов идет за 2.09, этот рынок на «Динамо» дан за 1.75.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 2.15, Ф2(0) — за 1.71;

• Ф1(+1.5) — за 1.36, Ф2(-1.5) — за 3.15.

Тотал больше 4.5 гола можно взять за 1.81, ТМ 4.5 — за 2.02.

Вероятность увидеть дополнительное время оценена в 3.55, обратный вариант предложен с котировкой 1.30.

Комбинированная ставка на победу «Динамо» и тотал меньше 5.5 шайбы доступна за 3.35.

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