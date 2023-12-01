Столичное «Динамо» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ отправится на выезд в Челябинск, где встретится с «Трактором». Игра пройдет на льду «Трактор Арены» и начнется в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL Prime и онлайн-сервис «Кинопоиск». Эфир стартует в 16.50 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet не выявили однозначного фаворита встречи: поставить на победу хозяев можно с коэффициентом 2.41, что составляет примерно 39% вероятности. Успех москвичей доступен с котировкой 2.61 (37%), ничья предложена за 3.90 (24%).

Триумф команды Алексея Заварухина с учетом овертайма и серии буллитов можно взять за 1.84, этот рынок на бело-голубых оценен в 1.96.

Также предложен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.82, Ф2(0) — за 1.98;

• Ф1(-1) — за 2.95, Ф2(+1) — за 1.39.

Тотал больше 4.5 шайбы идет за 1.72, ТМ 4.5 — за 2.11.

Поставить на то, что каждая команда отличится минимум дважды, можно за 1.78. Этот рынок зашел в семи из предыдущих 10 встреч «Трактора» и «Динамо».

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